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ГосСМИ о протестном движении в Беларуси: обесценивание, демонизация, мифы

25.02.2021 06:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

ГосСМИ о протестном движении в Беларуси: обесценивание, демонизация, мифы
Акция в поддержку ОМОНА 13 декабря 2020 года. СТВ не называет количество участников мероприятия. Фото: скриншот с сайта ctv.by
Краткие выводы из статьи Марины Елистратовой для Media IQ цитирует UDF.BY.

Стратегия государственной пропаганды в новостях о протестах строится на замалчивании фактов и подмене их собственным мнением, сфабрикованной, перетасованной информацией. А также на конструировании мнимой угрозы,с которую власти смогли предотвратить. Так, по версии госСМИ, акции протеста не связаны с внутренней политической ситуацией в Беларуси. Они спровоцированы западными странами, НАТО и США и угрожают суверенитету и территориальной целостности Беларуси. Мирные акции протеста нацелены не против действующей власти, а против мирного населения. Акции радикализируются, потому что теряют массовость. В протестах участвуют люди с криминальным прошлым и в состояние алкогольного опьянения. От агрессивной протестной массы и внешнего влияния Беларусь спасли силовики. На основе сконструированного мифа о протестах государственные СМИ легализуют насилие со стороны ОМОН, о котором не говорят открыто. Также, государственные СМИ разделяют беларусское общество на тех, кто поддерживает власть (описывают в позитивной тональности) и на оппонентов власти (унижают, высмеивают, демонизируют).
 
 
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По версии госмедиа, акции протеста семь месяцев проходят не из-за внутреннего политического кризиса, а по велению лидеров оппозиции, западных стран и Telegram-каналов.
 
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