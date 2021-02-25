Источник материала: UDF



Акция в поддержку ОМОНА 13 декабря 2020 года. СТВ не называет количество участников мероприятия. Фото: скриншот с сайта ctv.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ГосСМИ о протестном движении в Беларуси: обесценивание, демонизация, мифы По версии госмедиа, акции протеста семь месяцев проходят не из-за внутреннего политического кризиса, а по велению лидеров оппозиции, западных стран и Telegram-каналов.

Краткие выводы из статьидляцитирует UDF.BY.Стратегия государственной пропаганды в новостях о протестах строится на замалчивании фактов и подмене их собственным мнением, сфабрикованной, перетасованной информацией. А также на конструировании мнимой угрозы,с которую власти смогли предотвратить. Так, по версии госСМИ, акции протеста не связаны с внутренней политической ситуацией в Беларуси. Они спровоцированы западными странами, НАТО и США и угрожают суверенитету и территориальной целостности Беларуси. Мирные акции протеста нацелены не против действующей власти, а против мирного населения. Акции радикализируются, потому что теряют массовость. В протестах участвуют люди с криминальным прошлым и в состояние алкогольного опьянения. От агрессивной протестной массы и внешнего влияния Беларусь спасли силовики. На основе сконструированного мифа о протестах государственные СМИ легализуют насилие со стороны ОМОН, о котором не говорят открыто. Также, государственные СМИ разделяют беларусское общество на тех, кто поддерживает власть (описывают в позитивной тональности) и на оппонентов власти (унижают, высмеивают, демонизируют).