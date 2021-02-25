Источник материала: UDF



Фото: РИА Новости

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Что пишут российские СМИ о встрече в Сочи «Президент Белоруссии не рассуждал как человек, который собирается вообще куда-нибудь и когда-нибудь уходить»

Краткие выводы из статьидляцитирует UDF.BY.Российские СМИ, независимо от формы собственности, достаточно много внимания посвятили встрече Путина и Лукашенко. Причём абсолютно все подчеркивали разницу в статусе собеседников. Например, «Дождь», говоря о манере держаться Лукашенко, упоминал, что тот уже «не так раболепствует». Государственные СМИ активно цитировали Пескова, который заявлял, что беларусскому президенту есть о чём «проинформировать российского коллегу».Вторая общая особенность – нарочитое замалчивание сроков визита – Лукашенко прибыл в Сочи за два дня до встречи, но об этом практически не было упоминания.Информации по сути встречи СМИ РФ практически не давали, ограничившись размытыми формулировками, иногда упоминая различные ожидания сторон: для Беларуси – взаимодействие в уже существующих структурах, для России – прогресс интеграционных процессов.При этом отдельно подчёркивалась «близость» стран и народов. Примечательно, что небольшой объём попыток анализа тем и направлений встречи уводились на второй план. Как государственные, так и не государственные СМИ пробовали переключить внимание аудитории с серьезных вопросов на неформальное общение, обед, лыжи и снегоходы. Информацию об экономических вопросах и проектах российские СМИ подают вскользь, без заострения на ней внимания и пряча за привычной риторикой об интеграции, братской помощи и общих планах.Суммарно это укладывается в тезисные рамки о встрече лидеров братских народов, причём, находящихся в неравном положении. Для аудитории формировали конструкцию «Путин принял представителя «братского народа», был разговор о поддержке, после чего «дружественное общение». В такой конструкции, естественно, нет места даже попыткам воспринять Беларусь как субъект двусторонних отношений.