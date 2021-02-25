Источник материала: UDF



Владимир Познер. Фото: Серафим / YouTube

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Познер назвал православие худшим из направлений христианства «В протестантских странах люди живут значительно лучше, чем в католических, а в католических — лучше, чем в православных»

Ведущий Владимир Познер выступил с критикой христианства перед протоиереем Александром Абрамовым. В программе «Церковь. Критика» на YouTube журналист назвал православие худшим направлением христианства.«Если говорить о христианской религии, то ее основные ответвления совершенно по-разному сказались на странах, которые исповедуют эту религию. С моей точки зрения, в протестантских странах люди живут значительно лучше, чем в католических, а в католических — лучше, чем в православных», — отметил Познер.По его словам, в православных странах люди живут хуже всего. Журналист уверен, что это связано именно с религией, а не с чем-либо еще. Познер добавил, что именно поэтому принятие православия можно считать «одной из величайших трагедий для России».Телеведущий признал, что когда перед князем Владимиром стоял вопрос о выборе религии для государства, принять православие было ошибочным решением. «У других не было возможности выбирать. Лучше бы выбрал католицизм все-таки», — заключил Познер.Ранее Познер, неоднократно говоривший о своих атеистических взглядах, пояснил отказ от веры в Бога. Он подчеркнул, что не является противником религии, а выступает против церкви. По мнению ведущего, она имеет к религии такое же отношение, как «ЦК КПСС имел к теории коммунизма».