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Врач назвал способ улучшить зрение за три минуты в день
Источник материала: UDF
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
По его словам, глаза надо регулярно тренировать. Первый метод — это упражнения с пятнами Габора, которые представляют собой специальные рисунки для нахождения отличий. Их следует выполнять всего три минуты в день. Первые улучшения будут заметны уже спустя две недели.
Второй метод — это термотерапия. Необходимо взять полотенце, намочить его и подогреть в микроволновой печи в течение 30-40 секунд. Теплую ткань следует положить на закрытые веки и подождать до тех пор, пока она не остынет.
Третий метод заключается в употреблении шпината. Его необходимо включить в свой рацион, поскольку шпинат способствует профилактике катаракты и дегенерации желтого пятна.
Ранее ученые из США выяснили, что с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, одним из проявлений которой является изжога, связан высокий риск развития рака гортани и пищевода. Соответствующее явление, которое называется кислотный рефлюкс, или изжога, приводит к повреждению тканей пищевода и гортани, а при длительном воздействии может привести появлению смертельной болезни — рака.
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Глаза надо регулярно тренировать.
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