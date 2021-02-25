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Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Врач назвал способ улучшить зрение за три минуты в день Глаза надо регулярно тренировать.

Врач-офтальмолог Руи Хирамац назвал способ улучшить зрение. Об этом сообщает портал abc.es.По его словам, глаза надо регулярно тренировать. Первый метод — это упражнения с пятнами Габора, которые представляют собой специальные рисунки для нахождения отличий. Их следует выполнять всего три минуты в день. Первые улучшения будут заметны уже спустя две недели.Второй метод — это термотерапия. Необходимо взять полотенце, намочить его и подогреть в микроволновой печи в течение 30-40 секунд. Теплую ткань следует положить на закрытые веки и подождать до тех пор, пока она не остынет.Третий метод заключается в употреблении шпината. Его необходимо включить в свой рацион, поскольку шпинат способствует профилактике катаракты и дегенерации желтого пятна.Ранее ученые из США выяснили, что с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, одним из проявлений которой является изжога, связан высокий риск развития рака гортани и пищевода. Соответствующее явление, которое называется кислотный рефлюкс, или изжога, приводит к повреждению тканей пищевода и гортани, а при длительном воздействии может привести появлению смертельной болезни — рака.