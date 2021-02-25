В Китае суд обязал мужчину выплатить бывшей жене почти $8 тыс. за работу по дому

Источник материала: ОНТ

Суд в Китае обязал мужчину выплатить бывшей жене 50 тысяч юаней (около 7,7 тысячи американских долларов) в качестве оплаты за работу по дому за пять лет брака. Об этом сообщает издание The Guardian, пишет РИА «Новости».

Недавно в Китае вступил в силу Гражданский кодекс, согласно которому супруг в случае развода может требовать от своего партнера компенсацию, если он был основным опекуном детей, ухаживал за престарелыми родителями или брал на себя уборку по дому. По правилам, размер компенсации оговаривают партнеры между собой. В случае, если они не смогут договориться, решение примет судья.

Согласно новым законам, мужчина по фамилии Чен должен будет выплатить бывшей жене Вон крупную сумму. В суде супруга заявила, что заботилась об их сыне, а муж в домашних делах и воспитании ребенка не участвовал.

Сообщается, что Чен и Вон поженились в 2015 году, но через три года разошлись. Женщина сначала отказывалась разводиться, затем передумала, потребовав разделить имущество и выплатить денежную компенсацию.

Кроме денег она получила право опеки над сыном, а также ежемесячные выплаты – две тысячи юаней (около 310 долларов).

Фото pixabay

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