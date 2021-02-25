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Изменение уголовного законодательства Беларуси близится к финалу

25.02.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Изменение уголовного законодательства Беларуси близится к финалу

Изменение уголовного законодательства близится к финалу. Документ скоро передадут в парламент. О его важности сегодня рассказал глава Администрации Президента Беларуси.

Специальная рабочая группа ещё раз обсудила требования, которым должны соответствовать обновлённые кодексы – реагировать на обстановку в стране, улучшить взаимодействие правоохранительных органов и учитывать мировую практику.


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Изменение уголовного законодательства близится к финалу. Документ скоро передадут в парламент. О его важности сегодня рассказал глава Администрации Президента...
 
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