Изменение уголовного законодательства Беларуси близится к финалу

Источник материала: ОНТ

Изменение уголовного законодательства близится к финалу. Документ скоро передадут в парламент. О его важности сегодня рассказал глава Администрации Президента Беларуси.

Специальная рабочая группа ещё раз обсудила требования, которым должны соответствовать обновлённые кодексы – реагировать на обстановку в стране, улучшить взаимодействие правоохранительных органов и учитывать мировую практику.





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram