Герои среди нас: как белорусы приходят на помощь тем, кто попал в беду

Источник материала: ОНТ

Как мало порой надо для мужественного поступка – просто не остаться в стороне. Настоящие герои среди нас: школьница, которая помогла найти прохожего, отобравшего сумку у пенсионера; семейная пара, задержавшая грабителя; те, кто бросился на хрупкий лёд спасать утопающего.





«Я подбежала к дедушке и спросила, всё ли в порядке, он мне рассказал, что этот нахал забрал у него сумку».

Дальше обычная прогулка 10-летней Софии превратилась в спецоперацию по задержанию преступника. Пока подруги замерли в страхе, девочка бросилась в погоню за злоумышленником и догнала его возле магазина. Мужчине удалось скрыться во дворах, но к этому моменту приехала милиция. И задержание стало делом техники – уж очень приметным оказался нападавший.

София Бондаренко, лауреат премии «Гражданское мужество»: «У него были кудрявые волосы рыжие и фингал под глазом. Бабушка с дедушкой всегда учили не проходить мимо – мимо беды».

Родным потом школьница расскажет и подробности своего участия в наведения порядка на улицах райцентра. Девочка она целеустремлённая, но такой отваги семья не ожидала, да и нарушитель, наверное, тоже.

Виктория Бондаренко: «Она сказала дяде, что нельзя брать чужое, надо идти и работать, зарабатывать своё. Этому не учили, это уже она сама проявила, мы не ожидали».

Поступок обсуждают в посёлке и в школе. Одноклассники и педагог узнали обо всём через несколько месяцев, когда в класс с подарками пришли местные милиционеры. Учитель с 35-летним стажем такого героического поступка своих воспитанников не припомнит.

Понятие «мужество» не зависит от пола, возраста и места проживания. Так, в Витебске Павел и Елена Гасевские по дороге домой тоже не остались равнодушными наблюдателями.

Павел Гасевский, лауреат премии «Гражданское мужество»: «Увидели, что женщина машет руками, зовёт на помощь. Грабитель выхватил у неё сумку, а женщина – с ДЦП».

Грабителя Павел задержал, а жена вызвала милицию. И вот – снова встреча с сотрудниками МВД, на этот раз в торжественной обстановке. С аплодисментами, словами благодарности, грамотами и подарками тем, кто проявил гражданское мужество. О своих поступках многие скромно умолчали. Одного полоцкого героя даже пришлось разыскивать. На хрупкий лёд Западной Двины к утопающему бросились двое. Счёт тогда шёл на секунды, мужчину достали из воды, и один отважный спаситель быстро ретировался. Сегодня он в числе лауреатов. Спустя время у всех героев уверенность не меняется: случись такое – снова бы не прошли мимо.

Премия «Гражданское мужество» – областная, её учредили в 2009 году. Лауреатами с тех пор стали свыше 50 человек – это герои самых резонансных происшествий. Итоги премии традиционно подводят ко Дню защитников Отечества. Стать героем может каждый, и иногда для этого нужно просто не остаться в стороне.

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