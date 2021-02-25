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Как выглядят «четырешки» в Минске до 75 тысяч долларов, где можно жить

25.02.2021 07:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Цены на жилье продолжают медленно снижаться, а мы продолжаем показывать квартиры с каким-никаким ремонтом, которые можно купить за небольшие деньги. На этот раз взглянем на недавно появившиеся в продаже «четырешки» до 75 тысяч долларов. Вот пять вариантов.

В Курасовщине

За 65 тысяч долларов продается квартира на втором этаже панельной пятиэтажки 1968 года на улице Ландера, 8.


Площадь — 58,2 квадратного метра. Площадь кухни — 6,2 метра.





В доме сделан капитальный ремонт, утеплен фасад. Установлены счетчики воды и газа. В квартире есть вместительная гардеробная. Балкон застеклен алюминиевыми профилями ПВХ. Также есть подвал.

В Серебрянке

За 69,9 тысячи долларов продается квартира на четвертом этаже панельной пятиэтажки 1971 года на проспекте Рокоссовского, 90.



Площадь — 58,5 квадратного метра. Площадь кухни — 6,1 метра.






Установлены стеклопакеты, есть шкаф-купе в прихожей. Балкон остеклен и оборудован встроенным шкафом. Ранее был сделан ремонт всей квартиры. Подъезд тоже после капитального ремонта. Дом утеплен термошубой.

Опять в Серебрянке

За 70,8 тысячи долларов продается квартира на пятом этаже панельной пятиэтажки 1972 года на проспекте Рокоссовского, 23.



Площадь — 58,8 квадратного метра. Площадь кухни — 6,3 метра.





В квартире есть встроенная кухня, шкафы-купе. Межкомнатные двери — массив. За квартирой закреплен подвал.

На Ангарской

За 73,5 тысячи долларов продается квартира на первом этаже панельной девятиэтажки 1979 года на улице Герасименко, 29.



Площадь — 78,8 квадратного метра. Площадь кухни — 7,2 метра.






В квартире установлены стеклопакеты, балкон застеклен. Есть кладовая прямо в квартире.

На Востоке

За 74 тысячи долларов продается квартира на третьем этаже панельной пятиэтажки 1968 года на улице Калиновского, 22.



Площадь — 58,3 квадратного метра. Площадь кухни — 6,1 метра.





На полу в квартире — ламинат и плитка. В окнах установлены стеклопакеты. Продается с мебелью и техникой.

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Теги: Минск
 
 
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