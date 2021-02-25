«Секс длится дольше часа». 56-летняя женщина похвасталась отношениями с мужчиной на 20 лет моложе

Источник материала: Tut.by

56-летняя Шакти Сундари была замужем дважды, но говорит, что секс с нынешним 36-летним возлюбленным Робом, — лучший, что у нее когда-либо был, пишет The Sun.



Фото: Facebook Shakti Sundari

«Я была девственницей до 21 года, вышла замуж в 24, и секс был таким скучным. Помню, как подумала: „Не может быть, что это все“. После четырех лет брака я встретила более молодого любовника. Он знал, как доставить удовольствие женщине», — делится жительница Лондона.

Второй раз Сундари вышла замуж в 35 лет, однако секс с супругом «после тяжелых родов» стал не таким, как раньше. Спустя пять лет брак распался. У Сундари двое детей.

После развода женщина стала обращать внимание на молодых мужчин: «Я выгляжу моложе, чем есть, потому что слежу за здоровьем. Я танцую, бегаю, занимаюсь йогой и медитирую».



Фото: Facebook Shakti Sundari

36-летнего бизнесмена Роба Сундари встретила на благотворительном мероприятии четыре месяца назад: «Мы занимаемся сексом два или три раза в день. Я не могу представить, чтобы мы не занимались сексом, когда мы вместе, и он всегда длится дольше часа. Быстрый секс не для меня».

Сундари поделилась, что в течение двух лет переживает менопаузу, но это нисколько не повлияло на ее половое влечение: «Для меня секс — не только физический акт. Мы с Робом на одной волне: мы оба уверены в себе, открыты и разделяем схожие ценности, что делает нас совместимыми в спальне. Я не чувствую, что мне нужно делать что-нибудь, чтобы стать лучше для молодого человека. Я редко ношу макияж, крашу волосы и даже брею ноги. Мужчины, которых я привлекаю, находят меня действительно сексуальной. Это не имеет ничего общего с привлекательной внешностью. Речь идет о внутренней уверенности, которая у меня есть. Я думаю, что блестящая сексуальная жизнь доступна каждой женщине. Женщины в возрасте от пятидесяти лет не должны чувствовать, что их сексуальная жизнь закончилась. Моя жизнь становится только лучше».



Фото: Facebook Shakti Sundari