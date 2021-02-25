Владельцы квартир в новом «электрическом» доме в Барановичах, не успев заселиться, столкнулись с проблемами

Источник материала: Tut.by

В январе 2021 года несколько десятков семей стали обладателями квартир в новом «электрическом» многоэтажном доме на улице Профессиональной. Однако не успели они получить ключи, как у них возникла проблема с электрическими котлами, пишет Intex-press .



Фото: Юрий Гонцаревич

По словам жильцов дома № 19 на улице Профессиональной, если в книжке руководств по эксплуатации на полотенцесушители и бойлеры стоят все необходимые отметки и гарантия, то книжки на котлы они получили только с указанными в них серийными номерами.

— В книжке на котел нет ни отметки о продаже, ни штампов, ни даты введения в эксплуатацию, не заполнен талон на установку. Просто чистая книжка, в которой записан серийный номер нашего котла, — рассказывает муж одной из владелиц квартиры Кирилл Русак.

Кирилл также говорит, что в январе на двери подъездов новостройки появилось объявление от ЖЭС № 7, в котором говорилось, что жильцам «необходимо заключить договоры на сервисное обслуживание отопительного электрифицирующего оборудования с ЧТУП „Сервис Синергетика Профит“».

— В объявлении был указан номер некоего Романа, с которым мы должны были заключить эти договоры. Мы добавили его в группу жильцов дома в мессенджере, но общение у нас с ним не задалось сразу, — рассказывает горожанин. — Роман сразу сказал, что за заключение договоров, инструктаж и за отметку в гарантийном талоне придется заплатить 40 рублей с квартиры. Мы начали спрашивать, за что такие деньги, но внятного ответа не получили. Вместо этого Роман то ли в шутку, то ли нет ответил, что хочет новую машину. Большинство отказалось от инструктажа, тем более что от тех, кто его все же прошел, жители получили лишь подтверждение, что «инструктаж был ни о чем». Да и в соседнем доме денег за инструктаж с жильцов вообще денег не брали, все сделали бесплатно.

«Потом не звоните»

Жильцы новостройки решили обратиться в УКС по возникшим вопросам, но там посоветовали предъявить все претензии в письменной форме.

По словам Дмитрия, их первое коллективное обращение, под которым подписались более 50 человек, не приняли, сославшись на его неправильное оформление. Поэтому жильцы переделали его. Второе заявление приняли. Жильцы дома № 19 считают, что инструктаж должен быть бесплатным, как и в соседнем доме.

— В гарантийной книжке написано, что срок гарантии котла — 2 года с даты установки. То есть в течение двух лет в случае, если поломка котла гарантийная, ремонтировать ее должна служба, которая его устанавливала. И если это делала служба Романа или сам Роман, значит, он должен прийти ко мне и, если это гарантийный случай, в течение двух лет починить котел бесплатно. На мой взгляд, и инструктаж в этом случае должен быть бесплатным, — говорит Дмитрий. — А Роман, кстати, уже увеличил «инструктажную» сумму с 40 до 60 рублей и сказал, что если в этот раз все не пройдут инструктаж, то больше он вообще не поедет, а жильцов просит его «потом не звонить и не искать запчасти».





Владелица квартиры в новостройке Анна Евсейчик рассказывает, что добиться от Романа ответов на имеющиеся вопросы попросту невозможно.

— Если бы мы изначально увидели пустую книжку, то не подписали бы акт о приемке квартиры. Мы никогда с таким не сталкивались, — рассказывает Анна Евсейчик. — Мы понимаем, что за обслуживание котлов придется платить, и мы готовы в дальнейшем это делать, если бы нам изначально все объяснили и внятно ответили на наши вопросы.

Кто прав, кто виноват?

За комментарием Intex-press обратилась в ЧТУП «Сервис Синергетика Профит». Человек, представившийся директором фирмы, Арсением Олеговичем, поначалу вообще отказался давать какие-либо комментарии, грубо выражался и разговаривал на повышенных тонах с корреспондентом, а потом и вовсе бросил трубку.

Однако позже, когда корреспондент позвонила в головной офис компании, трубку опять поднял все тот же Арсений Олегович.

— Если у людей к нам есть какие-то вопросы, то они могут нам их прислать и мы на них ответим. Любой котел должен обслуживаться. В паспорте четко написано, что должно быть для действия гарантии, — сказал Арсений Олегович.

Вместе с тем он все же пояснил, что сумму в 40 рублей платили жильцы за услугу технического обучения.

— Обучение стоит 60 рублей. Мы предупредили весь дом о том, что приедем и сделаем им скидку до 40 рублей из-за массовости. А теперь кто-то один звонит и просит приехать. Как вы думаете, должна быть ради одного человека скидка? Мы человеку сумму в 60 рублей выставили по прейскуранту, а не придумали ее из головы. Но вообще люди могут отказаться от наших услуг. Ведь эти деньги мы берем за обучение человека, — пояснил Арсений Олегович. — Если человек отказывается от обучения у нас, то у себя на обслуживание мы котел не ставим также. У человека остается гарантия от продавца.

Получается, что жилец сам может выбрать, у какой организации пройти обучение и встать на обслуживание, чтобы и гарантию сохранить, и не нарушать правила использования электрических котлов. Однако в случае с жильцами дома № 19 на улице Профессиональной это не так. Во-первых, аттестованных организаций в городе мало, а во-вторых, в договоре поставки, заключенном между поставщиком ЧТУП «Синергетика Профит» и покупателем КУП «БрестЖилСтрой» говорится о том, что «пусконаладочные работы, сервисное обслуживание и гарантийные обязательства на поставляемое электрическое оборудование осуществляет ЧТУП «Синергетика Профит». Выходит, согласно договору, жильцы не могут сменить фирму, которая будет обслуживать котлы.

Правда, в УКС города Барановичи нам сообщили о том, что руководство в курсе проблемы жильцов дома № 19 на улице Профессиональной.

— «БрестЖилСтрой» как монтажная организация, которая приобретала эти котлы и которая их устанавливала, провела пусконаладочные работы и на всем электрооборудовании проставит свои печати, — сообщила главный инженер УКСа города Барановичи Жанна Пархутик.

А как же с платным инструктажем? Intex-press обратилась в организацию, которая обслуживает котлы в подобном «электрическом» доме на улице Орджоникидзе. Александр Константинович, инженер ЧТУП «Аритида», обслуживающего электрокотлы жителей, рассказал Intex-press о том, что услуга пусконаладочных работ всегда является платной. Но с жильцов дома, чьи котлы находятся у них на обслуживании, они действительно денег не брали.

— Дело в том, что поставщик котлов в доме, которые мы обслуживаем, оплатил нам услугу пусконаладочных работ. Поэтому денег за это с жильцов мы не брали, — пояснил Александр.