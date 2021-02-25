В Витебске откроется гипермаркет площадью 10 тысяч «квадратов»: там будет все для ремонта и дачи

Источник материала: Tut.by

В витебском микрорайоне Билево — на Московском проспекте, 130/2? — 27 февраля в 12.00 откроется первый специализированный строительный гипермаркет «Материк».



Фото: vitebsk.biz

Площадь магазина — 10 тысяч квадратных метров. Здесь можно купить все необходимое для строительства, ремонта и обустройства дома, а также для сада и огорода.

Магазин откроется перед Масленицей — всех посетителей угостят горячим чаем и блинами.

Организаторы также подготовили мастер-классы для взрослых и детей, интерактив, розыгрыши призов.