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В Витебске откроется гипермаркет площадью 10 тысяч «квадратов»: там будет все для ремонта и дачи
Источник материала: Tut.by
В витебском микрорайоне Билево — на Московском проспекте, 130/2? — 27 февраля в 12.00
Площадь магазина — 10 тысяч квадратных метров. Здесь можно купить все необходимое для строительства, ремонта и обустройства дома, а также для сада и огорода.
Магазин откроется перед Масленицей — всех посетителей угостят горячим чаем и блинами.
Организаторы также подготовили мастер-классы для взрослых и детей, интерактив, розыгрыши призов.
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В витебском микрорайоне Билево - на Московском проспекте, 130/2 - 27 февраля в 12.00 откроется первый специализированный строительный гипермаркет - «Материк».
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