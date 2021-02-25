﻿ В Витебске откроется гипермаркет площадью 10 тысяч «квадратов»: там будет все для ремонта и дачи. 21.by
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В Витебске откроется гипермаркет площадью 10 тысяч «квадратов»: там будет все для ремонта и дачи

25.02.2021 07:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В витебском микрорайоне Билево — на Московском проспекте, 130/2? — 27 февраля в 12.00 откроется первый специализированный строительный гипермаркет «Материк».


Фото: vitebsk.biz

Площадь магазина — 10 тысяч квадратных метров. Здесь можно купить все необходимое для строительства, ремонта и обустройства дома, а также для сада и огорода.

Магазин откроется перед Масленицей — всех посетителей угостят горячим чаем и блинами.

Организаторы также подготовили мастер-классы для взрослых и детей, интерактив, розыгрыши призов.

 
Теги: Витебск
 
 
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В витебском микрорайоне Билево - на Московском проспекте, 130/2 - 27 февраля в 12.00 откроется первый специализированный строительный гипермаркет - «Материк».
 
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