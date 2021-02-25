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Носкевич: расследуется больше 2300 уголовных дел экстремистской направленности
Источник материала: Onliner
Вчера руководитель Следственного комитета Иван Носкевич назвал относительно новую цифру: расследуется более 2300 уголовных дел экстремистской направленности. (Ранее
Иван Носкевич заверил, что принятые на собрании решения будут ориентиром для деятельности ведомства. Также он отметил, что все правоохранители оценивают результаты собрания через призму постэлекторальных событий начиная с лета 2020 года: «Главный вывод, который мы вынесли, — весь правоохранительный блок, в том числе СК, настроен на сохранение независимости и суверенитета государства, законности и правопорядка в стране».
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Вчера руководитель Следственного комитета Иван Носкевич назвал относительно новую цифру: расследуется более 2300 уголовных дел экстремистской направленности....
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