Вот какая техника в крупных торговых сетях сейчас дешевле, чем в интернете

Источник материала: Tut.by

Время от времени мы проверяем, какая бытовая техника и гаджеты в крупных торговых сетях продаются дешевле, чем в обычных интернет-магазинах. Посмотрели предложения продавцов и нашли несколько выгодных вариантов.

21vek.by



Фото: pixabay.com

На сайте онлайн-гипермаркета есть специальный раздел, в котором аккумулируются действующие сейчас акционные предложения. Так, скажем, микроволновая печь Horizont 20MW700−1479BKB стоит 189 рублей, когда у большинства конкурентов — 190−213 рублей. Скидка, получается, не самая большая. Но, с другой стороны, и официальную гарантию в «21 веке» никто не отменял.

Само устройство может похвастаться мощностью в 700 Вт, а также наличием гриля на 1000 Вт. Есть функции автоматической разморозки продуктов, электронная система управления, а также эмалированные «внутренности». Объем при этом составляет 20 литров.

Следующий товар по скидке — пылесос Samsung SC4520 за 159 рублей. Такая же цена только в «5 элементе», у остальных продавцов — от 171 до 216 рублей. Модель оснащается пылесборником на 1,3 литра (контейнерного типа), а также отличается мощностью всасывания на уровне 350 Вт. По словам производителя, шум при работающем пылесосе — не выше 82 дБ.

Наконец, выгодно отдают телевизор LG 55UN73506LB . Цена ТВ в «21 веке» равняется 1399 рублям, в других местах — от 1424 до 1496 рублей. При этом у модели экран на 55 дюймов с разрешением 4K, встроенная система смарт-ТВ, колонки мощностью в 20 Вт, а также достаточно новый фирменный процессор производителя Alpha A7 III.

«5 элемент»



Фото: stevepb / pixabay.com

В сети магазинов сейчас действует несколько акционных предложений. Так, например, по 25 февраля — то есть по сегодня, но еще можно успеть — достаточно выгодно продают стиральную машину Samsung WF60F1R2E2W . С промокодом «ЗИМА» ее цена составляет 696,57 рубля против как минимум 745 у конкурентов.

Краткие характеристики машины: глубина 45 см, загрузка в 6 килограммов, класс потребления энергии А+++, скорость отжима до 1200 оборотов в минуту, восемь встроенных программ стирки, уровень шума не выше 60 дБ.

А в категории «Суперцены» мультиварку REDMOND RMC-M252 предлагают за 129 рублей, когда в других магазинах она стоит 138−189 рублей. Само устройство может похвастаться 16 программами готовки различных блюд, объемом в пять литров, а также наличием функции таймера и отсрочки приготовления.

А еще можно с выгодой купить холодильник Haier C2F636CWRG . Его нынешняя цена в «5 элементе» составляет 1199 рублей, у других продавцов в нашем каталоге — 1328−1537 рублей. Что в активе у агрегата? Объем в 364 литра, система No Frost на обе камеры, класс потребления энергии А+, а также уровень шума до 42 дБ.

«Электросила»





По 28 февраля в сети магазинов этого продавца получится приобрести, например, «мобильный» пылесос REDMOND RV-UR356 . Его стоимость — 239 рублей, в других магазинах — от 244 до 370 рублей. У модели пылесборник на 0,8 литра, мощность всасывания в 30 Вт, а также аккумулятор, полный заряд которого позволяет пылесосить до 55 минут подряд.

По эту же дату микроволновка Horizont 20MW700−1378AAW продается за 139 рублей. В нашем каталоге ее отдают от 150 до 175 рублей. Устройство отличается объемом в 20 литров (внутреннее покрытие — эмаль), мощностью в 700 Вт, таймером на 35 минут, а также режимом разморозки. Гриля нет.