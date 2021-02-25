Исследование: Андрей Вардомацкий об уникальном опыте белорусского протеста

Во время общественно-политического кризиса в Беларуси обострился запрос на социологию — как способ понять происходящие в обществе перемены и повлиять на них. Еженедельный аналитический мониторинг Belarus in Focus в партнерстве с Пресс-клубом, сайтом экспертного сообщества Беларуси «Наше мнение» и Белорусским институтом стратегических исследований (BISS) провели дискуссию Экспертно-аналитического клуба, посвященную социологии.





Социолог, руководитель Беларуской аналитической мастерской, профессор Андрей Вардомацкий в своем выступлении выделил несколько уникальных позиций, которые удалось определить благодаря исследованиям протеста лета-осени 2020 года.





Феномен взрывного рейтинга. Резкий рост рейтинга произошел в 2020 году несколько раз у нескольких новых персоналий. С динамикой под углом 45 градусов буквально с ноля рейтинг рос у Сергея Тихановского, Виктора Бабарико, Светланы Тихановской.





Полная смена медиаповедения. Год начинался в традиционной иерархии: наибольшее доверие к российским медиа, затем к государственным медиа и лишь потом шли негосударственные СМИ. Летом произошло полное реструктурирование, в июле произошел скачок уровня доверия к негосударственным СМИ, потом этот процесс продолжался, сейчас ситуация такова, что государственные медиа находятся в системе координат вообще в негативной зоне. Смена функционала. Медиа сменили функционал с информационного на, скажем так, менеджерский. Люди получают информацию онлайн, в самый момент событий на улице, это совершенно другой эмоциональный движитель поведения, чем если бы человек получил ту же самую информацию, но чуть позже. Это одна из сил, которая просто выталкивала людей на улицу.





Формирование горизонтальных связей. Вместо 8-10 точек коммуникации люди вышли на 30-40. Горизонталь столкнулась с вертикалью таким образом, что последняя начала слегка покачиваться.





Что касается собственно протестующих, то тут тоже появились совершенно новые характеристики, которых тоже не было в предыдущие протестные временные точки. Произошел сдвиг болевого порога, когда раньше 15 суток казались чем-то невероятным, то сейчас сутки стали нормой, постоянно шла гонка между повышением уровня болевого порога и повышением уровня репрессий.





Ориентация на долговременный протест. В декабре 2010 года все закончилось в один вечер, на следующий день Минск был пустой и подавляющим чувством общества была апатия. Сейчас социально-психологическая норма для общества — выходить и выходить, большинство протестующих ориентированы именно на долговременный протест.





Отсутствие потребности в физическом присутствии лидера. Это одно из проявлений самоорганизации, каждый раз в любом протестном месте может появиться лидер, который пребывает в таком качестве 2-3 часа и потом возвращается домой обычным гражданином. Это можно назвать феноменом плавающего лидерства.





Протест как потребность. Основной потенциал протестов во всем мире — негативный, людям нужно сказать «нет» чему то. Белорусский протест (до ноября) характеризовался позитивом — выходили не потому, что надо сказать «нет», а потому, что надо получить позитивную энергию от людей, которые в этом участвуют вместе с тобой.





Социальный состав протестующих. В структуре протестующих количество молодых людей — от 18 до 29 — такое же (18-20%), как и количество людей старшего возраста — старше 56 лет. Это уникальное явление, если сравнивать с практикой протеста во всем мире.





Образовательный уровень протестующих. Если образовательный уровень населения взять за единицу, то образовательный уровень протестующих будет 1,3.



