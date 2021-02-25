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В МОК пока решений не приняли: будет Лукашенко в НОК или кто-то другой?
Источник материала: Партизан
Международный олимпийский комитет внимательно наблюдает за ситуацией с выборами президента Национального олимпийского комитета Беларуси. Об этом в среду заявил глава МОК Томас Бах,
Сообщается, 24 февраля в формате видеоконференции прошло заседание исполкома организации. Бах однако не высказался о том, обсуждалась ли ситуация с давлением на белорусских спортсменов за их гражданскую позицию.
"Мы внимательно следим за ситуацией, но я не буду спекулировать на тему предстоящих выборов в НОК Беларуси, — говорил Томас Бах. — Мы дождемся окончательного результата, обсуждать этот вопрос будет правильнее позже".
Выборы президента НОК ожидаются в конце февраля.
Напомним, в декабре 2020-го Международный олимпийский комитет скандально отстранил представителей Национального олимпийского комитета Беларуси от Олимпийских игр и всех мероприятий МОК.
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Международный олимпийский комитет внимательно наблюдает за ситуацией с выборами президента Национального олимпийского комитета Беларуси. Об этом в среду заявил...
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