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Что происходит? А просто - весна. Синоптики прогнозируют туман и до 13 градусов тепла
Источник материала: Партизан
Обещают, что 25 февраля в Беларуси будет преимущественно без осадков.
Ночью температура воздуха составит от -2 до +4 градусов (в Минске — 1-3 тепла), днём — от +3 до +9 (на Брестчине — до +13, в столице — от +6 до +8).
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Обещают, что 25 февраля в Беларуси будет преимущественно без осадков.
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