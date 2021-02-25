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Что происходит? А просто - весна. Синоптики прогнозируют туман и до 13 градусов тепла

25.02.2021 08:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Обещают, что 25 февраля в Беларуси будет преимущественно без осадков.



Ночью температура воздуха составит от -2 до +4 градусов (в Минске — 1-3 тепла), днём — от +3 до +9 (на Брестчине — до +13, в столице — от +6 до +8).
 
Теги: Минск
 
 
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Обещают, что 25 февраля в Беларуси будет преимущественно без осадков.
 
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