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Facebook инвестирует миллиард долларов в новостную журналистику

25.02.2021 08:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Компания Facebook объявила, что в ближайшие три года инвестирует миллиард долларов в медиаиндустрию после конфликта с правительством Австралии.

Facebook инвестирует миллиард долларов в новостную журналистику
Источник: Financial Times

Вице-президент Facebook по международным отношениям и коммуникаций Ник Клегг признал, что компания ошиблась и «перегнула палку» с блокировкой доступа для пользователей из Австралии к обмену и просмотру новостей в соцсети. По его словам, решение о блокировании принимали трудно, а некоторый контент заблокировали по ошибке.

«Мы полностью признаем, что качественная журналистика лежит в основе того, как работают открытые общества — речь идет об информировании граждан, расширении их прав и возможностей, а также о привлечении к ответственности сильных мира сего», — говорится в заявлении Клегга.

С 2018 года компания уже инвестировала 600 млн долларов в поддержку новостной индустрии и планирует инвестировать еще как минимум один миллиард долларов в последующие три года, заявил Клегг.

Власти Австралии выдвинули законопроект, обязывающий соцсети платить местным медиа за публикацию их материалов. Он предусматривает, что СМИ могут договариваться с такими компаниями, как Google и Facebook, о том, сколько они будут им платить за размещение ссылок на новости медиа. В ответ на это 17 февраля Facebook заблокировал пользователям из Австралии возможность просматривать новости в соцсети и обмениваться ими. 23 февраля Австралия и компания Facebook Inc. достигли соглашения, позволяющего возобновить работу цифровой платформы в полном объеме.

 
Теги: Новости
 
 
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Компания Facebook объявила, что в ближайшие три года инвестирует миллиард долларов в медиаиндустрию после конфликта с правительством Австралии.
 
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