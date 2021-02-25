«В сумочке всегда тоналка, крем для рук, салфетки и духи. У меня расстройство пищевого поведения». Реальные истории белорусок

Источник материала: Onliner Каждые 52 минуты в мире умирает один человек с расстройством пищевого поведения. Уровень смертности у страдающих РПП — один из самых высоких среди людей с психиатрическими заболеваниями. Но, как бы странно это ни звучало, желудок здесь не виноват — проблемы в голове. Мы выслушали истории людей, переболевших РПП, и спросили у психолога о том, к чему может привести желание хорошо выглядеть и нравиться окружающим.

Для начала разберемся в терминологии: расстройство пищевого поведения (РПП) — это проблема психического характера, которая приводит к нарушению приема пищи. Самые известные виды этого расстройства — анорексия, булимия и компульсивное переедание. Зачастую эти расстройства появляются совместно или сменяют друг друга.





«Сердце чуть не встало от „блевотного воскресенья“». История Анастасии

Булимия — расстройство с приступами переедания и выраженной тревожностью в отношении контроля веса. У булимиков вырабатывается своеобразный стиль питания: после приема пищи они вызывают рвоту или принимают слабительные и мочегонные препараты.

Анастасии 25 лет, 5 из них она жила с булимией. Девушка осознала, что ей дискомфортно быть в полном теле еще в школе, а в восьмом классе она уже села не первую диету.

— Моя первая диета началась при росте 160 сантиметров и весе 68 килограммов. Тогда я ела один грейпфрут в день. Меня всегда парило, что я не такая стройная, как другие девушки, думала, что мои ум и красоту никто не рассмотрит из-за фигуры. Уже в университете, когда шла подготовка к выпускному, в мою голову пришла мысль: нужно очиститься. Это была моя первая специально вызванная рвота…

Опасность булимии в том, что ты думаешь, что контролируешь ситуацию, сама решаешь, когда будешь вызывать рвоту. Но это все до какого-то времени.

Вес упал с 68 килограммов до 52, я могла есть что угодно и сколько угодно — например, за один прием пищи ела черствый хлеб с вареньем, заедала его полусырыми макаронами с кетчупом, максимально забивая желудок, а затем блевала. Снова шла в магазин за едой и снова блевала. В выходной у меня могло быть десять вызовов рвоты, то есть 90% времени, когда я бодрствовала, я блевала.





На случай вызова рвоты (а такое могло произойти везде) с собой у меня всегда были тоналка, крем для рук, салфетки и духи.

Подорвалось здоровье: руки были разъедены желудочной кислотой и поцарапаны зубами (так как с каждым разом нужно было засовывать их все глубже и глубже), около рта было покраснение (которое не убиралось тоналкой), начали крошиться зубы, выпадали волосы, лицо покрылось прыщами, и даже случались обмороки.





Мысли в голове были такие: «Вот ты поела, это в тебе останется, ты станешь жирной, не влезешь ни в одни штаны». И эта маниакальная идея живет у тебя в голове, а ты мучаешь себя, пока в желудке не будет только желудочный сок. Однажды, после очередного «блевотного воскресенья», мое сердце практически остановилось. Я не могла встать на ноги, упала с кровати, еле-еле добралась до телефона и позвонила специалистам. Просто плакала и просила помочь мне. Тогда я поняла, что могу умереть.

Сейчас героиня полностью избавилась от болезни, а своей историей делится для того, чтобы дать надежду людям, которые попали в похожую беду, и показать, что вылечиться возможно.

«Появилась зависимость от слабительного препарата». История Виктории

Анорексия — преднамеренное и не оправданное с точки зрения физиологических показателей снижение веса путем диет, голодания и/или повышенных физических нагрузок. У анорексиков искаженное восприятие своего тела: при критически низком весе они считают себя толстыми.

Виктории 20 лет, с расстройством пищевого поведения девушка живет семь из них. Все началось в 13, когда сестра подсадила героиню на паблик «Типичная анорексичка».

— Сестра сравнивала фото из паблика с моей фигурой, говорила: «Ноги у тебя толще, зад намного больше». Эта группа навязывала похудение, диеты и голод. Я стала все больше и больше зависать в этом паблике, при этом начала искать собственные недостатки. Тогда мой рост был 168 сантиметров, а вес — 53 килограмма. В 14 лет я участвовала в марафонах похудения, постоянно сравнивала себя с теми, кто был худее меня. Навязчивых мыслей о похудении становилось больше — это привело к компульсивным перееданиям, я за раз съедала три пачки чипсов, килограмм мороженного вприкуску с рулетами и сырым тестом. Это был не физический голод, а психологический.

За месяц я поправилась до 65 килограммов. Помню, когда пошла кататься на мотоциклах с друзьями, меня не узнали и сказали, что я похожа на свинью и что если сяду на мотоцикл, то он развалится. В тот вечер я решила, что нужно что-то делать, и села на диету AD, рассчитанную на 90 дней, 10 из которых — голодание, а в остальные 80 дневная калорийность не превышает 500 килокалорий.

Моя цель по весу была 45 килограммов — я думала, что тогда моя жизнь резко изменится. Она изменилась: появилась дистрофия. Начали выпадать волосы, появились растяжки по всему телу, была постоянная слабость, я падала в обморок, стала принимать слабительное (сейчас у героини зависимость от препарата. — Прим. Onliner), а потом у меня пропали месячные.





Я всегда понимала: это ненормально. Надеялась, что родители куда-то запишут меня или сводят к врачу. Но все закрывали на это глаза. Мама сказала: «Думала, ты сама справишься. Я же тебе говорила: ешь!» Корень моей проблемы в том, что я не любила себя и всегда хотела быть лучше других. Но только сейчас понимаю: чтобы любить себя, не нужен какой-то вес или фигура.

«Завтрак начинался в 10:00 и заканчивался в 17:00». История Ирины

Компульсивное переедание — потеря контроля над приемом пищи: человек, не ощущая чувства голода, съедает огромное количество еды, в основном во время стресса и за короткий промежуток.

Беда не приходит одна: вместе с отменой долгожданной свадьбы, помимо переживаний и поиска нового жилья, начались переедания, оставшиеся в жизни надолго.

— Все началось во время сильного стресса. Тогда мне вообще не хотелось есть, и я себя заставляла. Вес на то время был 62 килограмма, рост — 169 сантиметров. Когда стресс ушел, вес начал прибавляться, и для поддержания формы я села на диету. Постоянно думала о том, что я буду есть на следующий день.

В выходные я очень сильно переедала — до боли в желудке. Начались эти компульсивные переедания: мой завтрак начинался в десять утра и заканчивался в пять вечера. Просто сметалось все, что было в холодильнике. А если мне хотелось есть ночью, я знала все круглосуточные магазины в округе. Родственники жили далеко, друзья не думали, что это что-то важное, и обесценивали. Попросить помощи было не у кого.

Для понимания состояния человека с РПП приводим инфографику, в которой герои дали оценки своему состоянию, где: 0 — симптом отсутствует; 1 — симптом слабо выражен; 2 — симптом умеренно выражен, стабилен, носит болезненный для героя характер; 3 — симптом сильно выражен, герой не может или не хочет выйти из данного состояния.





«На протяжении пяти лет я думала только о еде». История Валерии

У Валерии всегда был идеал фигуры — ее двоюродная сестра, вес которой составлял 55 килограммов. К этой цифре и стремилась героиня. Но, похудев, девушка поняла, что вместо изменения жизни в лучшую сторону появились проблемы с головой.

— В седьмом классе у меня было ожирение, и я решила худеть. Сперва было правильное питание, я не ела сладкого и фастфуда. Результат — минус 25 килограммов за полгода. И вот я достигла заветной цифры — а что дальше? Жизнь никак не изменилась. Вес тем временем стал возвращаться. У меня появился страх еды, я думала, что, если съем лишнего, проснусь толстой. Суммарно начиная с седьмого класса и до сегодняшнего дня было месяца три, когда я не думала о еде: что вообще есть, сколько здесь калорий. Постоянно взвешивалась до и после еды, прямо каждый день и, если вес прибавлялся, ненавидела себя. Эти мысли не уходят и по сей день.





Психолог: «Вес никак не влияет на уровень счастья»

Разобраться в ситуации помог профессиональный психолог с 12-летним стажем Мария Бушило.

— Если человек много лет относился к себе плохо, то с ходу принять себя не получится. Но это возможно. Сперва нужно обозначить область проблемы, те сферы, где человек себя не принимает, не любит, осуждает. Потом проследить причины из детства и отработать этот эмоциональный опыт, вместе с тем взращивая принятие себя. Научиться принимать свои ошибки и трансформировать их в опыт, опираться на свои достоинства, хвалить себя, быть в контакте со своими ценностями, чтобы было ощущение реализованности. Но без проработки негативного эмоционального опыта и негативных ограничивающих убеждений о себе остальные пункты не будут эффективны.





Что касается РПП, это самое опасное ментальное заболевание, так как около 20% страдающих анорексией умирают от серьезных изменений внутренних органов, истощения или же прибегают к суициду от ощущения безысходности. Для больных расстройством пищевого поведения еда — это в первую очередь эмоциональный регулятор, который используется для расслабления, успокоения. Почему у людей появляется это расстройство, никто не скажет. Многие пациенты говорят, что в детстве их критиковали или уделяли мало внимания, поэтому в подростковом возрасте они начинают снижать вес из-за непринятия собственного тела и низкой самооценки. Но есть люди с точно такими же историями, у которых расстройство не образовалось. Поэтому прямой связи здесь нет.

Мы можем говорить лишь о сочетании генетических факторов и биологической предрасположенности, такой как врожденная повышенная эмоциональная чувствительность, ригидность мышления, склонность к перфекционизму и повышенная тревожность. К социальным факторам относятся чрезмерно контролирующее или, наоборот, попустительское воспитание и критикующий стиль общения со стороны окружающих, к психологическим — неуверенность в себе, недовольство своим телом, ощущение неспособности контролировать свою жизнь и эмоции.