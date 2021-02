Империя зла и ужасы Альп. Самые ожидаемые игры этой весны (видео)

Источник материала: Onliner Новая пора приносит новые ощущения и стремления, а после непродолжительной, но бурной зимы хочется выйти на улицу: смотреть, как на смену белому снегу приходит весна-красна. Но некоторые геймеры все же останутся дома — поражать виртуальных врагов, которые всеми силами сопротивляются и закидывают все более сложными головоломками, да боссов разного уровня. Однако бойцы диванных войск не сдаются просто так.

И вот они — самые ожидаемые игры весны 2021 года. Они перечислены в порядке возрастания даты выхода, значимость для аудитории здесь не важна. Проекты, которые ранее вышли на других платформах, аддоны и иной дополнительный контент к уже вышедшим тайтлам в список не включаются (обычно). Тем более что в этом году таких много из-за появления консолей нового поколения. Кроме того, немало игр без даты, что вносит сумятицу, другие же выбывают из-за изменения даты релиза (например, King’s Bounty II, которую перенесли на август).

Самые ожидаемые игры весны

1. Stronghold: Warlords. Дата выхода: 9 марта на ПК

Пора снова строить свою империю, захватывать территории и насаждать благополучие на территории влияния своего замка в стилистике Восточной Азии. В Stronghold: Warlords придется примерить доспехи сегуна или иного военачальника давно ушедшей эпохи, вооружится сюрикенами, огнеметами, луками, нагинатой или применить прекрасный черный порох. В общем, раздолье.















Как подчеркивают разработчики, в игре можно вербовать и командовать «ИИ-лордами», которые заметно улучшают характеристики и способности. Все остальное — классика «замкостроительного» сима с отсылкой к историческим событиям, охватывающим множество эпох — от времен до нашей эры до прошлого тысячелетия.

Кстати, в Stronghold: Warlords реализованы как одиночная кампания, так и кооператив с мультиплеером. Правда, к многопользовательским режимам могут быть вопросы: говорят, над ними не успели поработать как следует.

Необычный проект, название которого не выдумано: в прошлом так называлась одна из общин в горной Швейцарии, которая не так давно изменила название на Оберзаксен Мундаун. Более того, разработчики отправились на местность, срисовав часть объектов и пейзажей с натуры.

Mundaun — рисованный от руки хоррор, который отправляет геймеров в альпийские просторы — правда, совсем не райские и даже вызывающие приступы клаустрофобии. События разворачиваются в небольшой долине со своими тайнами (часто страшными). Герой, ведомый желанием узнать правду о смерти деда, возвращается к родным пенатам, где сталкивается с необъяснимым. Здесь ему предстоит решать головоломки, попутно спасаясь от врагов и перемещаясь по отрисованным карандашом локациям на доступном транспорте.

3. Monster Hunter: Rise. Дата выхода: 26 марта на Nintendo Switch

Switch-эксклюзив, ролевая игра, в которой игроку надо охотиться на сказочных существ, используя различные техники, оружие и особенности окружения. В Monster Hunter: Rise есть как одиночный режим, так и многопользовательский, когда в группе может собираться до четырех охотников.

Разработчики добавили локациям «вертикальности» — скакать ввысь придется чаще, чем в прошлых играх серии, а загрузка локаций происходит незаметно, создавая ощущение большого открытого мира.

Игру заранее хвалят за грамотный баланс и следование традициям Capcom.

4. Evil Genius 2: World Domination. Дата выхода: 30 марта на ПК

Долой серьезность, да здравствует сатира! И главное — вместо опостылевших хороших парней в Evil Genius 2: World Domination нужно играть за плохиша (не так много игр с подобным сеттингом). То есть строить придется не базу, а логово, помогать будут не «кибальчиши», а прислужники, противником же выступит закон (хотя понятие «закона» бывает очень условным).















В общем, стремитесь к локальному господству на одном удаленном острове, развивайте империю зла, чтобы реализовать наиболее опасные для общества планы с вводом в строй новых антигероев. Evil Genius 2: World Domination сравнивают с Dungeon Keeper и даже Theme Hospital — если вы играли в них, то сориентироваться в Evil Genius 2 будет несложно. Теперь вы примерно знаете, что вас ожидает. Может быть по-настоящему забавно.

5. Outriders . Дата выхода: 1 апреля на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia, 25 февраля — демо.

Шутер с элементами RPG должен был выйти в начале февраля, однако релиз передвинули на более поздний срок. Вероятность дальнейшей отсрочки сохраняется, но пока, уверяют разработчики, все идет по плану.















Outriders позиционируется в первую очередь как кооперативный шутер для нескольких человек, однако и один в поле воин. Воевать придется на планете Инок: Первопроходец покинет привычный, хоть и находящийся в упадке Первый Город и отправится на поиски источника таинственного сигнала.

В Outriders доступны четыре класса героев со своими уникальными способностями: Trickster (управляет временем), Pyromancer (умеет творить разные штуки с огнем), Devastator (владеет сейсмооружием) и Technomancer. Последнего прозвали универсальным героем благодаря балансу между боевой мощью и навыками поддержки. Но у каждого класса множество способностей, влияющих на стиль игры, так что не факт, что универсал — это хорошо.

6. Humankind. Дата выхода: 22 апреля для Windows, macOS и Stadia

Внезапное засилье «исторических симуляторов», но разнообразие позволяет выбрать то, что интереснее. Humankind заметно отличается от Stronghold: Warlords, так как охватывает более широкую историческую перспективу — период с древних времен до современности. Humankind уже удостоилась пары престижных игровых наград, в том числе как «лучшая стратегия».













В этой 4X-стратегии предлагают «переписать историю человечества», что намекает на определенную свободу действий с обилием тонкостей и, как следствие, повышенной сложностью. Остается проверить, не стоит ли эта свобода на прямых рельсах сценария. Интригует она и возможностью в определенный момент освоить космическое пространство (по крайней мере вокруг Земли).

Для Humankind, кстати, уже продумали инструменты для модификаций, что должно повысить ее привлекательность для игрового сообщества.

7. Returnal . Дата выхода: 30 апреля на PlayStation 5

Очередной футуристичный экшен, в котором женщина-астронавт сражается с инопланетянами. Об игре говорят как о коктейле из шутера от третьего лица и психологического ужастика. По сюжету главная героиня оказывается во временной петле и постоянно возвращается в начало своего пути, только вот мир вокруг меняется: погибая, она возрождается совершенно в другом антураже — это может быть пустыня, джунгли или заснеженные скалы.













Получается такой зверский День сурка, где нужно не просто решить проблемы, но еще и выжить достаточно долго, чтобы выбраться из него. Хорошо, что под рукой много экзотического оружия, которое очень хочется применить.

Звучит достаточно многообещающе. Заодно игра покажет все достоинства новой приставки Sony, в частности ее геймпадов.

8. Resident Evil Village . Дата выхода: 7 мая на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Итан Уинтерс после всех передряг вернулся к обычной жизни, которой пытается наслаждаться со своей женой. Прошлое не отпускает Итана, и из-за Криса Редфилда он оказывается в таинственной заснеженной деревушке где-то в Европе. Все это происходит спустя несколько лет после событий Resident Evil 7.













Для вдохновения разработчики новой RE обратились к Resident Evil 4, которую называют одной из наиболее успешных в серии — из нее перекочевали знаковые элементы. Resident Evil Village получила заметно похорошевшую графику, в нее вернутся знакомые противники и появятся новые. Популярность не так давно обрела вампирша Альсина Димитреску, впечатлившая аудиторию внешностью и ростом — на каблуках и в шляпе он составил 2,9 метра…

Впрочем, главное — страхи и ужасы, которыми будет пугать Resident Evil Village.

9. Hood: Outlaws & Legends. Дата выхода: 10 мая на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Эдакий мрачный Робин Гуд (в веселого не так интересно играть). «Мы есть беззаконники, но некоторым предстоит стать легендами», — так представляются главные герои этой «мультиплеерной PvPvE-игры». Этими «нами» станете либо вы, либо ваши противники, но для обретения статуса легенды и сбора лута лучше объединяться в команду.











Затем разработчики предлагают посягнуть на сокровища гнетущего правительства в темном и жестоком мире средневековья: две команды игроков будут состязаться между собой, пытаясь провернуть ограбление и обойти смертоносных стражей. Можно применять уникальные навыки и мистические способности персонажей, скрытно пробираясь к заветным сокровищам. Ну или прорываться напролом.

Hood: Outlaws & Legends сравнивают с «Hitman, который повстречал For Honor» — уж не ясно, хорошо это или плохо. Сейчас ожидания осторожные, но высказывается мнение, что «мрачный Робин Гуд» может стать новым хайпом 2021 года. Понятнее будет после выхода игры.

10. Deathloop. Дата выхода: 21 мая на ПК и PlayStation 5

Невероятно, но факт: это снова игра про временные петли. Совпадение? В обоих случаях разработкой занимаются студии с большим опытом — конкретно Deathloop делают в Arkane (серия Dishonored , Prey и Wolfenstein: Youngblood ). Игра должна была стать временным консольным эксклюзивом, однако, видимо, либо их и так достаточно, либо рынок ПК не такой плохой, как принято считать среди поклонников консолей.





Главный герой по имени Кольт также оказывается во временной ловушке — на острове Блэкриф, который в прошлом служил военной базой, где ставились всякие классные эксперименты. Они и привели к созданию временной петли (почти как в немецком сериале «Тьма»).

Кольт, будучи гостем на острове, сохраняет, в отличие от его обитателей, память. Чтобы избежать повторения цикла, ему надо убить восемь целей. С первого раза точно не получится, и в этом фишка игры.

11. Biomutant. Дата выхода: 25 мая на ПК, PS4, Xbox One

Одна из самых многострадальных игр подборки: впервые она попала в список еще в 2018 году, но релиза так и не случилось (после череды переносов). Может, на этот раз микс из кунг-фу, фэнтези и постапокалипсиса все же доберется до геймеров.













Судя по всему, основная проблема проекта — высокие амбиции молодой студии (ее основали выходцы из Avalanche Studios), для которой Biomutant должен стать дебютной игрой: заявленные возможности делают ее почти идеальной и уж наверняка интересной.

В описании мельтешат слова «уникальный», «новый уровень», «эволюция», «огромный открытый мир», «геном» и «жуткая чума». Хочется верить, что неспроста. Тем более что в студии Experiment 101 недавно подчеркнули: Biomutant со временем стала еще больше и сложнее, а вот работать над всем этим приходилось небольшой команде из 20 человек — потому и долго.

12. Kena: Bridge of Spirits. Выходит в марте на PlayStation 4 и 5, а также на ПК (но не сразу)

Игру называют претендентом на звание самого большого сюрприза года. Это должна быть атмосферная адвенчура с прекрасным саундтреком и визуальным стилем. К тому же вдохновение для нее разработчики черпали в The Legend of Zelda. Локации выдуманного мира имеют свои реальные прототипы — их подсмотрели в Японии и на Бали, а анимацией занимается студия из Вьетнама с весьма протяженной историей и портфолио.













Кена — юная девушка, владеющая магией, должна стать духовным проводником, способным вернуть жизнь в преданный забвению мир. Кена, вооруженная волшебным посохом и в компании мелких забавных тварей (их зовут Гнилушками), занимается поиском душ, которые по тем или иным причинам не могут завершить свой путь, — чтобы помочь им.

Звучит все романтично, захватывающе и мимимишно, хотя и насилие в Kena: Bridge of Spirits присутствует — куда уж добру без зла на другой чаше весов. Превратятся ли восторженные ожидания в восторженные ощущения, станет понятно после выхода игры.

А теперь традиционный бонус, в который вошли игры, менее важные для широкой аудитории, но интересные более узким кругам геймеров.

1. Yakuza 6: The Song of Life. Выходит на ПК и Xbox One 25 марта. Владельцы PS уже давно отыграли и забыли про игру, теперь настал черед ценителей продукции Microsoft.

2. It Takes Two. Выходит 26 марта на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и ПК. Приключенческий платформер для двоих (иначе никак) — со сплит-скрином или по сети. Образец игры, где командный дух — это не просто слова.

3. Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Выходит в марте на PS4, XO и ПК. Для поклонников стелс-шутеров и симуляторов снайпера. Шестая игра серии, которая все никак не выберется с уровня «ну так, сойдет», но очень стремится к этому.

4. Disco Elysium: The Final Cut. Сама игра вышла в 2019 году на всевозможных платформах. В марте 2021-го состоится релиз расширенной версии, которую разработчики называют «окончательным изданием нашей потрясающей RPG». Владельцам оригинальной Disco Elysium ничего покупать не надо: апгрейд бесплатный.

5. Nier Replicant ver.1.22474487139… Выйдет в апреле на PS4, XO и ПК. Как и в случае с Disco Elysium: The Final Cut, Nier ver.1.22474487139… — обновленная и улучшенная версия оригинальной игры.

6. Mass Effect: Legendary Edition. Выйдет 14 мая на ПК, PS4 и XO. В игре объединены синглы оригинальной трилогии и все DLC (но кое-что было утеряно). Риперы, Шепард, обновленные текстуры, модели и так далее — хороший подарок поклонникам серии.

7. Aragami 2. Должна выйти до конца весны на PS4, PS5, Xbox Series X/S и ПК. Еще немного стелса, который, правда, в любой момент может превратиться в молниеносную схватку скрытого в тени убийцы и чужаков-захватчиков.

8. Prince of Persia: The Sands of Time Remake. Началась череда переносов: ждали в январе, потом в марте. Но в начале февраля последовал очередной перенос, уже без указания даты. Может, релиз случится весной.

