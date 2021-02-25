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Мининформ РБ внес телеграм-каналы Nexta в список экстремистских материалов

25.02.2021 08:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Министерство информации Беларуси внесло в республиканский список экстремистских материалов Telegram-каналы Nexta Live, Nexta и его логотип, а также сатирический канал Luxta.

Как следует из поправок в перечень, обнародованных в среду, 24 февраля, решение принято во исполнение вердиктов судов от 20 октября и 23 ноября 2020 года.

В этом ведомстве пояснили, что публикация или репост информации с логотипом Nexta или Nexta Live повлечет административную ответственность по статье о распространении, изготовлении, хранении и перевозке информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность.

Ребрендинг или изменение логотипа Telegram-канала не приведет к его исключению из списка экстремистских материалов, передает DW.

 
 
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Министерство информации Беларуси внесло в республиканский список экстремистских материалов Telegram-каналы Nexta Live, Nexta и его логотип, а также сатирический канал Luxta.
 
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