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МИД РБ обвинил дипломатов ЕС в давлении на суды

25.02.2021 08:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

МИД Беларуси назвал вмешательством во внутренние дела страны присутствие зарубежных дипломатов на судебных заседаниях по «резонансным» делам.

«В настоящее время мы наблюдаем попытку внедрения западными странами новой практики – практики воздействия на суд через дипломатов. Необоснованное присутствие иностранных дипломатов на открытых судебных заседаниях по делам, не касающимся их граждан, является, по сути, попыткой скрытого участия в принятии судебного решения путем оказания давления на суд», - заявил в минувшую среду пресс-секретарь МИД РБ А.Глаз, отвечая на соответствующий вопрос.

«При этом, подчеркну, такое давление оказывается не иностранным гражданином в личном качестве, а именно дипломатом как официальным представителем зарубежного государства. То есть, речь идет о де-факто давлении на суд со стороны иностранного государства», - уточнил он.

Он назвал такую практику «неприемлемой для любого суверенного государства как с точки зрения недопустимости вмешательства во внутренние дела, так и с точки зрения недопустимости нарушения независимости судебной власти».

«Попытки оказания зарубежными государствами давления на белорусскую судебную систему, включая спланированные PR-акции коллективного посещения иностранными дипломатами судебных процессов по делам, напрямую не связанным с гражданами этих государств, и не могут рассматриваться иначе как злоупотребление дипломатическим статусом. Мы оставляем за собой право пресекать такие попытки с использованием всех юридических возможностей, в соответствии с национальным законодательством и международным правом, включая механизмы, предусмотренные Венской конвенцией о дипломатических сношениях», - предупредил представитель МИД РБ.

 
 
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МИД Беларуси назвал вмешательством во внутренние дела страны присутствие зарубежных дипломатов на судебных заседаниях по «резонансным» делам.
 
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