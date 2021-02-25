В Беларуси заведено более 2300 уголовных дел в отношении участников протестов

Источник материала: АФН

Следственный комитет Беларуси с лета 2020 года расследует более 2300 уголовных дел в отношении участников протестов.

Такую цифру в эфире белорусского зомбоящика озвучил глава СК РБ Иван Носкевич.

«Весь правоохранительный блок оценивают итоги собрания (ВНС) через призму поствыборных событий, которые произошли в стране с лета 2020 года. Так, подразделениями Следственного комитета возбуждено и расследуется более 2300 уголовных дел экстремистской направленности», - сообщил Носкевич.

«Главный вывод, который мы вынесли из [ВНС], заключается в том, что весь правоохранительный блок, Следственный комитет в том числе, решительно настроены на сохранение независимости и суверенитета государства, законности и правопорядка в стране», — заявил он.