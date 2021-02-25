Сергей Сацук: в ближайшее время Беларусь накроет коррупционное цунами

Александр Лукашенко пришел к власти в 1994 году на волне борьбы с коррупцией. Сам он ничего для этого не сделал, но умело использовал данные СМИ и правоохранительных органов, чтобы показать, как все плохо и что срочно нужно наводить порядок.





Наведение порядка и борьба с коррупцией было главным его делом на протяжении всех 26 лет правления. Сажали много и часто без разбора. Когда речь заходила о борьбе с коррупцией, с весов Фемиды исчезали все противовесы. Реально до Фемиды эти весы редко даже когда доходили, поскольку взвешивали и оценивали на значительно более раннем этапе. А Фемиде оставалось лишь играть роль статиста в этом спектакле. И даже когда случалось невозможное, и суд все же оправдывал кого-то из обвиняемых в коррупционном преступлении, ни разу не приходилось слышать, чтобы кого-то наказали за то, что человек напрасно просидел за решеткой год, полтора или два. Борьба с коррупцией была святой борьбой и тут у белорусских правоохранителей был большой карт-бланш. И все же, даже им не все было позволено. Речь не об официально утверждаемом списке неприкасаемых лиц, уголовные дела в отношении которых можно возбуждать только с разрешения президента. Существовал еще негласный список лиц, которых президент чем-то отметил, пожал руку, продвинул за какие-то заслуги. Лиц, кто как-то особо отметился лояльностью и т.д.





Да, мы все слышали о многих уголовных делах в отношении лиц, весьма приближенных к главе государства. И сам Александр Лукашенко не раз заявлял, что для него неприкасаемых нет. Однако мало кто знает, как возбуждались подобные дела.





Существовала и сейчас существует утвердившаяся негласная практика брать таких особых лиц только если они уже не видели краев, то есть «зарабатывали» слишком много и не по положению. И даже в таких случаях, брали этих лиц не сразу, а сначала предупреждали по-хорошему: мы знаем, остановись, хватит. И только когда человек не понимал, надеясь на свое положение и на своих покровителей, его сажали, доказывая на деле, что неприкасаемых нет. Хотя, тут как посмотреть… Но дело в данном случае в другом.





Ситуацию в стране спасало то, что таких неприкасаемых лиц было немного, чтобы они составили какую-то критическую массу. Да они создали различные «схематозы», уводили их экономики миллионы, но система кое-как еще работала. Все знали «правила» и поэтому в большинстве своем старались не наглеть. Бывали, конечно, исключения и даже такие лица, которых приходилось брать без предупреждения: например, когда кто-то неразумно решал наложить свою лапу на проект, находящийся на контроле у президента. Но в целом система работала исправно: «ближний круг» получал особые привилегии и дополнительные возможности заработка, а главное лицо - дополнительные гарантии лояльности и того, что из этого круга не вылезет, как черт из табакерки, конкурент. Ведь когда на человека есть компромат, он очень легко управляем и, главное, предсказуем. Но сейчас система пошла в разнос.





Во-первых, количество особых лиц благодаря последним событиям в стране увеличилось в разы. Одних «красавцев» сколько, а судей, которые выносили незаконные решения по политическим делам, а следователей, прокуроров… Достаточно заглянуть в Единую книгу регистрации преступлений, которую ведет оппозиция. Все эти лица на деле подтвердили свою преданность и теперь имеют особый статус. Их нельзя трогать. И не только за их лояльность, но и за их опасность, поскольку они являются носителями-хранителями опасного компромата.





Во-вторых, каждый из нынешних особо лояльных лиц понимает, что их век недолог, что Лукашенко в лучшем случае отсидит в своем кресле еще пять лет, а в худшем может уйти в любой момент. Сегодня он есть, а завтра его может уже и не быть. Это значит, что в максимально короткое время нужно подготовить для себя и своей семьи финансовый парашют на случай изменения политической ситуации. Если у нынешних «схематозников» были годы и годы для выстраивания своего финансового благополучия, и они знали, что наглеть и спешить тут нельзя, то новая поросль особо лояльных лиц времени не имеет и правил не знает. Им нужно в кратчайшие сроки выжать из своего положения максимум. Те же «красавцы» могут вполне спокойно организовывать бригады по типу 90-х и брать под крышу бизнес. И никто даже вякнуть не посмеет. Ну пойдет бизнесмен в Управление собственной безопасности МВД и что это даст? Кому поверят, красавцам или бизнесмену, про которого тут же скажут, что он из тех самых буржуев, которые протест поддерживали? И особенно в свете того, что Лукашенко бизнесом сейчас очень недоволен… Теперь каждый, кто пойдет против особо лояльного лица будет восприниматься, как приспешник протеста.





Или, например, военком Гомельской области, который получил от Лукашенко заряд энергии и провел настоящий обряд по ее передаче своим подчиненным, а затем и силовикам всей области. Он сейчас реально может с каждого призывника взятки брать, чтобы отмазать от армии. Или, например, выбить деньги на ремонт военкомата – заслужил ведь! – и половину суммы положить себе в карман. Он может любую схему реализовать, и никто его не посмеет тронуть. Это ведь какой грандиозный скандал получится! Максимум, что сделают, тихо, с почетом отправят на пенсию.





Конечно, не каждый, кто сейчас получил прекрасную возможность брать и воровать, этим и займется. Тот же военком, вполне вероятно, кристальной души человек. И он ведь не внесен в ЕКРП, поэтому ему не нужен финансовый парашют на случай смены власти. Но таких людей будет немного. Большинство не преминет воспользоваться ситуацией и открывшимися безграничными возможностями, особенно когда положение обязывает.





В-третьих, стагнирующая экономика в любом случае приведет к снижению реальных доходов, в том числе и тех самых особых лиц. Это значит, что они начнут искать другие возможности для заработка. И карты сейчас ложатся так, что сам собой станет очевиден выбор.





В-четвертых, страна, где право фактически перестало существовать, это своего рода теплица для расцвета коррупции. Когда «не до законов», то есть не до их соблюдения, это значит, что на эти законы можно плевать с большой колокольни. Не на какие-то конкретные, а на все скопом, ведь никто не составлял и не утверждал список, кому и какие законы можно не соблюдать, а какие все же нужно. Например, судья, выносившая приговор журналисткам Белсата, теперь спокойно может выносить решения по принципу «кто больше заплатит». Даже шифроваться не нужно – все равно ее никто не тронет. Тем более, что в стране, где законы позволено нарушать одному, другой тоже получает на это моральное право. Исчезают всякие нравственные ориентиры.





В-пятых, правоохранительные органы, ориентированные на борьбу с коррупцией, сегодня заняты совсем другой, более нужной властям политической работой. На коррупцию времени у них почти не остается. А если пастух уснул или отвлекся, просыпаются не только овцы, но и матерые волки.





Бизнес сейчас реально напуган тем, в какую пропасть может упасть страна. Вернее сказать, какая гигантская волна на нее надвигается. Если в ближайшее время не сменится власть или не будут предприняты кардинальные шаги по возвращению в правовое поле, катастрофы не миновать.





Я не знаю, понимает ли сам Лукашенко, какой ящик Пандоры открыл. Надеюсь, прочитает и поймет. Но вот что будет делать? Варианты возмодных контрмер весьма ограничен...



