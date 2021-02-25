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Ученые: экстракт спирулины может значительно облегчить течение болезни у пациентов с COVID
Источник материала: Партизан
Совместные исследования израильских и исландских ученых показали, что экстракт, выделенный из водоросли спирулины, способен облегчить течение болезни при заражении COVID-19,
Согласно данным ученых, экстракт фотосинтетически обработанной спирулины на 70% эффективен при подавлении цитокинового шторма, способного привести к летальному исходу пациента, в частности при остром воспалении легких при заражении COVID-19.
Исследование, результаты которого описаны в журнале "Морская биотехнология" (Marine Biotechnology), проводились в Израиле при использовании водорослей, выращенных в Исландии,
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Совместные исследования израильских и исландских ученых показали, что экстракт, выделенный из водоросли спирулины, способен облегчить течение болезни при...
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