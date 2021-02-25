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Лущ: мы настроены решительно и пришли не на один день

25.02.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Очередной выпуск программы "Горизонт событий" с участием председателя оргкомитета партии "Союз" Сергея Луща. 

© Sputnik / Виктор Толочко
Межевич: встреча и разговор Путина и Лукашенко ― что осталось за кадром 

Темы беседы:

- встреча президентов России и Беларуси в Сочи;

- прибавило ли оптимизма Всебелорусское народное собрание сторонникам углубления союзной интеграции?

- какие решения и новые подходы требуются для восстановления политической и экономической гармонии в обществе?

- удастся ли контролировать цены на социально-значимые товары, и при этом не вернуться на рельсы административной экономики?

Программу "Горизонт событий" с участием общественного деятеля Сергея Луща смотрите на Sputnik Беларусь.

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Встреча Путина и Лукашенко в Сочи, выводы после Всебелорусского собрания и новые задачи белорусско-российской интеграции, как вернуть гармонию в обществе и чем...
 
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