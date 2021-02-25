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Лущ: мы настроены решительно и пришли не на один день
25.02.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Очередной выпуск программы "Горизонт событий" с участием председателя оргкомитета партии "Союз" Сергея Луща.
© Sputnik / Виктор Толочко
Темы беседы:
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- прибавило ли
- какие
- удастся ли
Программу "Горизонт событий" с участием общественного деятеля Сергея Луща смотрите на Sputnik Беларусь.
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