Очень близки: Меган Маркл завела новую подругу и удивила поклонников

Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Гарри Меган Маркл удивила общественность: актриса сблизилась с сестрой своего мужа принцессой Евгенией, вызвав опасения среди поклонников.

В начале февраля Евгения и ее супруг впервые стали родителями : пара родила сына и назвала его Августом. До этого события новоиспеченные родители переехали в коттедж Фрагмор, который им любезно предложили герцоги Сассекские. Но это не единственная связь, объединяющая две семьи.

Как сообщили королевские источники, принцесса Евгения очень сблизилась с Меган Маркл и уже считает ее своей подругой.

Женщины подружились во время беременности Евгении. В то время Маркл оказывала поддержку кузине мужа, давала советы, звонила каждый день и помогала настроиться на роды.

А вот после заявления о второй беременности Маркл роли поменялись - теперь Евгения старается приободрить Маркл и помогает ей забыть о пережитом выкидыше.

Такая дружба вызвала волну недовольства среди общественности: в сети предположили, что Маркл может окончательно испортить Евгению и настроить ее против короны - ведь принцесса уже отказалась просить титул для своего первенца.

Читайте также: