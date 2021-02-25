ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Очень близки: Меган Маркл завела новую подругу и удивила поклонников

25.02.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Гарри Меган Маркл удивила общественность: актриса сблизилась с сестрой своего мужа принцессой Евгенией, вызвав опасения среди поклонников.

В начале февраля Евгения и ее супруг впервые стали родителями: пара родила сына и назвала его Августом. До этого события новоиспеченные родители переехали в коттедж Фрагмор, который им любезно предложили герцоги Сассекские. Но это не единственная связь, объединяющая две семьи.

© AFP 2020 / MICHELE SPATARI
Принцесса Лимон: новое платье беременной Меган Маркл обсуждают в сети

Как сообщили королевские источники, принцесса Евгения очень сблизилась с Меган Маркл и уже считает ее своей подругой.

Женщины подружились во время беременности Евгении. В то время Маркл оказывала поддержку кузине мужа, давала советы, звонила каждый день и помогала настроиться на роды.

А вот после заявления о второй беременности Маркл роли поменялись - теперь Евгения старается приободрить Маркл и помогает ей забыть о пережитом выкидыше.

Такая дружба вызвала волну недовольства среди общественности: в сети предположили, что Маркл может окончательно испортить Евгению и настроить ее против короны - ведь принцесса уже отказалась просить титул для своего первенца.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пользователи социальных сетей начинают переживать за то, чем может обернуться дружба "хорошей девочки" и главной "мятежницы" королевства.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сергей Сацук: в ближайшее время Беларусь накроет коррупционное цунами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by