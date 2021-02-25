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Очень близки: Меган Маркл завела новую подругу и удивила поклонников
25.02.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Супруга принца Гарри Меган Маркл удивила общественность: актриса сблизилась с сестрой своего мужа принцессой Евгенией, вызвав опасения среди поклонников.
В начале февраля Евгения и ее супруг
© AFP 2020 / MICHELE SPATARI
Как сообщили королевские источники, принцесса Евгения очень сблизилась с Меган Маркл и уже считает ее своей подругой.
Женщины подружились во время беременности Евгении. В то время Маркл оказывала поддержку кузине мужа, давала советы, звонила каждый день и помогала настроиться на роды.
А вот после заявления о
Такая дружба вызвала волну недовольства среди общественности: в сети предположили, что Маркл может окончательно испортить Евгению и настроить ее против короны - ведь принцесса уже
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