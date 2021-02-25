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Ловить щуку с 1 марта будет запрещено почти по всей Беларуси

25.02.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 фев — Sputnik. Запрет на лов щуки будет действовать в большинстве регионов республики с 1 марта по 15 апреля, сообщила пресс-служба Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте.

В Витебской области запрет на лов щуки вступит в силу с 9 марта и продлится по 25 апреля.

Принимаемые охранные меры связаны с началом нереста у рыбы. Щука идет на нерест раньше других рыб из-за того, что она нетребовательна к температуре воды, порой она может нереститься даже подо льдом.

© CC0 / Pixabay / susawinq
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"Пресноводная хищница очень важна для баланса ихтиофауны, она является своего рода регулятором: уничтожает малоценную мелочь, больных и ослабленных рыб, что способствует лучшему росту ценных видов и оздоровлению их популяций", - рассказали в пресс-службе.  

За каждую незаконно добытую щуку взыскивается штраф в тройном размере – по 9 базовых величин (261 рубль). Также нарушителю может быть назначен штраф в размере до 30 базовых величин, согласно ст.16.25 КоАП РБ (вступит в силу с 1 марта 2021 года). При причинении крупного ущерба может наступить и уголовная ответственность.

Ранее в Добрушском районе инспекторы Гомельской области вместе с милицией задержали браконьеров, которые ловили рыбу запрещенными способами - пятью жаками и острогой. В улове оказалось 38 рыб, из них – 34 особи щуки. Стоимость ущерба оценивается в 3,3 тысячи рублей. Если бы нарушители попались в период запрета, только за щуку им пришлось бы заплатить почти 8,9 тысячи рублей.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Такая мера вводится ежегодно в связи с началом нереста, в Витебской области запрет начинает действовать чуть позже.
 
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