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Один из выходов станции метро «Октябрьская» закроют на три недели
Источник материала: Навiны
Из-за ремонта на три недели будет закрыт один из выходов станции метро «Октябрьская», сообщает пресс-служба метрополитена.
Выход № 1−2 станции «Октябрьская» полностью будет закрыт в связи с проведением ремонтных работ с 26 февраля по 19 марта.
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Из-за ремонта на три недели будет закрыт один из выходов станции метро «Октябрьская», сообщает пресс-служба метрополитена.
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