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Один из выходов станции метро «Октябрьская» закроют на три недели

25.02.2021 09:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Из-за ремонта на три недели будет закрыт один из выходов станции метро «Октябрьская», сообщает пресс-служба метрополитена.

Один из выходов станции метро «Октябрьская» закроют на три недели
Источник: пресс-служба Минского метрополитена

Выход № 1−2 станции «Октябрьская» полностью будет закрыт в связи с проведением ремонтных работ с 26 февраля по 19 марта.

 
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Из-за ремонта на три недели будет закрыт один из выходов станции метро «Октябрьская», сообщает пресс-служба метрополитена.
 
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