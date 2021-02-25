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Класковский: «Улыбки двух вождей отнюдь не свидетельствуют о безоблачности отношений»
25.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политический обозреватель дает «прогноз погоды» в российско-белорусских отношениях.
– На переговорах 22 февраля в Сочи вдруг всплыла тема апгрейда дорожных карт интеграции. Но опыт показывает, что этот процесс может быть очень тягучим и в любой момент сорваться, –
Но ведь продвинуть свои интересы в Беларуси можно и безо всяких дорожных карт, без подписания соглашений на высшем уровне. Например, через приобретение активов или какие-то формы промышленной кооперации, что выглядит как отношения между хозяйствующими субъектами. И какой бы ни оказалась новая белорусская власть, эти сделки ей будет трудно, а скорее всего невозможно отменить.
В принципе, Москва давно пробовала таким образом зайти в белорусскую экономику. Еще в декабре 2012 года Дмитрий Медведев, тогда премьер РФ, предложил Минску определить пять интеграционных проектов с приватизацией.
Но тогда эти планы сорвались. Лукашенко вообще не великий сторонник приватизации, а уж в случае с Россией он, надо думать, прекрасно понимает, что это не чистая экономика, а уступка части власти над страной.
Сейчас его позиции ослабли, однако норов остался прежним. Таким образом, улыбки двух вождей перед телекамерами в Сочи отнюдь не свидетельствуют о безоблачности отношений.
Похоже, что перед Лукашенко там поставили трудные вопросы. И он прекрасно видит, что Кремль намерен входить в Беларусь через разные точки (не только экономическую, но и гуманитарную, информационную сферы, а потом и посредством политической реформы), чтобы развить здесь инфраструктуру своего влияния, а в итоге усилить контроль над страной.
Да, после прошлогодних событий вождю белорусского политического режима пришлось придвинуться к Кремлю, на всю катушку врубить пророссийскую риторику.
Но при этом Лукашенко не хочет уступать ни капли власти над страной никому — ни тем, кого он презрительно называет «протестунами» и «беглыми», ни распрекрасной в его речах Москве.
Так что он будет в своей излюбленной манере лавировать и увертываться. Вполне вероятно, что уже в нынешнем году между союзниками снова заискрит, а главе дипломатии Владимиру Макею опять будет поручено свершить чудо и разблокировать отношения с Западом.
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Политический обозреватель дает «прогноз погоды» в российско-белорусских отношениях.
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