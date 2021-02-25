Как Литва слезла с «газпромовской» иглы

Источник материала: Салiдарнасць

Анализируя успешные и возможные для Беларуси мировые экономические практики, рассказываем, как избавлялись от «газпромовской» газовой иглы наши ближайшие соседи.

Для Беларуси, которая за последние двадцать лет вошла в топ-40 стран мира по потреблению природного газа и в тройку его импортеров из России, наступившая в 1994 году зависимость от единственного поставщика является угрозой не только экономической, но и политической независимости. Первоначальная дешевизна топлива, поставляемого Россией в рамках союзнических обязательств, позволила Минску с 2005 года удвоить его закупки и, соответственно, потребление.

Однако падение мировых цен на природный газ, которое наблюдается в последние годы, создало из российского импорта по «специальной цене» дополнительную нагрузку на бюджет, а переговоры по снижению стоимости превратились в политический рычаг влияния Москвы на Минск.

Как менялись объемы импорта «газпромовского» газа Беларусью и Литвой

Избавление от этого рычага Кремля стало целью действий Литвы в газовой отрасли. Несмотря на критику и некоторые негативные последствия, эксперты считают, что официальный Вильнюс добился ее. Причем сделать это ему было гораздо сложнее, чем большинству других клиентов «Газпрома», включая Беларусь. Ведь параллельно Литве приходилось решать вопрос поиска новых источников энергии из-за закрытия Игналинской АЭС. В советские времена она обеспечивала около 70% потребностей республики в электроэнергии.

В 1999-2007 годах разница между объемами газа, ежегодно покупаемого у «Газпрома» Беларусью и Литвой, составляла в среднем 5,4 раза.

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