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Бывший военный: «Ни капли не жалею, что уволился»

25.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Экс-командир взвода рассказал «Салідарнасці», что чувствовал, стоя в оцеплении у стелы.

Бывший военный: «Ни капли не жалею, что уволился»

Фото Андрея Ленкевича, Facebook

Дмитрий (имя изменено по просьбе героя публикации — С.) командовал взводом в одной из воинских частей в Минске, после выборов вынужден был написать рапорт на увольнение.

— Я открыто выражал свою позицию и намерение голосовать за Светлану Тихановскую, — рассказал «Салідарнасці» бывший военный.  

По его словам, он и до выборов интересовался происходящим в стране, следил за новостями, но не особо афишировал свои взгляды. Таких, как он, среди его круга командиров были единицы:

— Большинство привыкло слушать, что говорит им начальство, идеологи.

Что касается солдат-срочников, то многие из них просто боятся говорить о политике, им бы просто дослужить в армии. Но, как показали события августа, страх иногда отступает.

— Я уже после выборов услышал эту историю. Во время досрочного голосования командование каким-то образом узнало, что многие солдаты голосуют за Тихановскую. И тогда на уровне командиров подразделений началось: солдат стали агитировать голосовать за Лукашенко.

Чтобы не стоять в оцеплении в городе в первые дни после выборов, Дмитрий ушел на больничный. Но один раз ему все пришлось участвовать в таком выезде. Это было у стелы, его подразделение было резервным и в оцепление не стояло.


Бывший военный: «Ни капли не жалею, что уволился»

Вид людского моря на улицах города впечатлил его.

— Я тогда подумал: «Что я тут делаю? Скорее бы уволиться».

Дмитрий опубликовал в соцсетях видео происходящего в те дни на улицах Минска. Кто-пожаловался руководству, и с ним начали проводить беседы. Дошло даже до замполита части.

По словам бывшего военного, на его вопросы о том, почему армия, чьим предназначением является отражение внешней угрозы, в мирное время выводится на улицы городов, ответов не последовало. Разве что невнятное объяснение: мол, а что делать, если внутренних войск не хватает?

— Через некоторое время от меня потребовали записать видео «в поддержку государства», в котором мне нужно было сказать, что я, офицер Республики Беларусь, выступаю за сильную и процветающую Беларусь и поддерживаю Александра Лукашенко. Я отказался. И мне стали угрожать увольнением из Вооруженных сил. 

Дмитрий написал рапорт на увольнение, но к тому моменту пришел приказ на перевод в другую часть. Увольняться пришлось с нового места службы. Расставание с армией было непростым: Дмитрию сказали, что не уволят по собственному желанию, а только по нарушению условий контракта. Поэтому ему пришлось опаздывать и не выходить на службу.

— Я хотел уйти после выборов, так как прекрасно понимал, что сейчас армия защищает президента, а не народ. Поступая в военную академию, я давал присягу на верность народу, а не конкретному человеку, — говорит «Салiдарнасцi» бывший военный.

Сейчас Дмитрий временно не работает. Он посещает курсы по программированию, а также на связи с фондом BYSOL, созданным для оказания помощи и поддержки тем, кто лишился работы по политическим причинам.

О своем решении уйти из армии собеседник не жалеет, хоть и были определенные страхи из-за необходимости компенсировать затраты на учебу. Да и в семье его полностью поддержали.

— У меня и до августа уже не было желания служить. Ты постоянно на работе, тебя могут в любой момент вызвать. Выговоры от командиров постоянные по надуманным причинам. И за это все — зарплата в 800 рублей. Так себе удовольствие. Но после того, что было после выборов… у меня и знакомые пострадали, я ни капли не жалею о том, что уволился.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Экс-командир взвода рассказал, что чувствовал, стоя в оцеплении у стелы.
 
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