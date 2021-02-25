Названы распространенные ошибки при парковке автомобиля

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В транспортных средствах с гидроусилителем руля не следует поворачивать колеса до упора во избежание проблем с ГУР и пыльниками рулевых тяг.В автомобилях с автомотической коробкой передач не достаточно только перевести рычаг КПП в режим «P» («паркинг»), как и в случаях когда автомобиль оборудован механикой, рекомендуется пользоваться ручным стояночным тормозом.Кроме того, лучше убедиться в том, что при оставлении автомобиля он не создает проблем для движения других автомобилей или пешеходов. Перекрытие части пешеходной дорожки или проезда чревато появлением на автомобиле царапин или других повреждений, предупреждает автоэксперт.Зимой лучше и вовсе как можно дальше держаться от зданий и сооружений, с крыши которых может упасть наледь или снег. Угрозу могут представлять и деревья.