Утром на МКАД погиб пешеход

Источник материала: Onliner

Сегодня утром 28-летний водитель Volkswagen Passat двигался по 21-му километру внутреннего кольца МКАД и совершил наезд на мужчину, находившегося на проезжей части, сообщает СК. Пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия, его личность в настоящий момент устанавливается.

«Ехала в 7:50 со слуцкой трассы на внутреннее кольцо МКАД в сторону Казинца — пробка уже была, — описала место аварии форумчанка tatyanka. — Лежало тело накрытое, присутствовала машина ГАИ, машина милиции (бусик), автомобилей с сильными повреждениями не заметила. Назад ехала через час из города — оба въезда на внутреннее кольцо перекрыты машинами ГАИ. Хотя сама авария перекрыла только обочину и первую полосу — две полосы осталось для проезда. Пробка в итоге и на МКАД, и на въезде в город».





На месте ДТП работают следователи, сотрудники ГАИ и ГКСЭ, проводят осмотр места происшествия. Движение ограничено.