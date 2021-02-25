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Утром на МКАД погиб пешеход
Источник материала: Onliner
Сегодня утром 28-летний водитель Volkswagen Passat двигался по 21-му километру внутреннего кольца МКАД и совершил наезд на мужчину, находившегося на проезжей части, сообщает СК. Пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия, его личность в настоящий момент устанавливается.
«Ехала в 7:50 со слуцкой трассы на внутреннее кольцо МКАД в сторону Казинца — пробка уже была, —
На месте ДТП работают следователи, сотрудники ГАИ и ГКСЭ, проводят осмотр места происшествия. Движение ограничено.
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Сегодня утром 28-летний водитель Volkswagen Passat двигался по 21-му километру внутреннего кольца МКАД и совершил наезд на мужчину, находившегося на проезжей части, сообщает...
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