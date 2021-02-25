Банки предложили еще два онлайн-кредита: ставки от 25 процентов годовых. Изучили все варианты

Источник материала: Tut.by

FINANCE.TUT.BY изучил, какие банки оформляют кредиты без посещения офиса и как их получить. Об актуальных условиях — в сегодняшнем обзоре.



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Мы отобрали кредиты, которых оформляются и выдаются онлайн с помощью мобильного приложения или интернет-банкинга, и перечисляются на карту или текущий счёт клиента. Мы не рассматривали овердрафт-кредиты, кредитные карты, кредиты для определенных категорий клиентов (зарплатных, VIP и тд), а также оффлайн-кредиты с возможностью подачи предварительной заявки онлайн или по телефону. Данные актуальны по состоянию на 18:00 24 февраля.

На данный момент за кредитом онлайн можно обратиться в шесть банков.

Банк, кредит Ставка (изменение); срок; сумма Справка о доходах; срок рассмотрения заявки; карта банка и другие условия; способ погашения Альфа-Банк,

Онлайн-кредит 29,9% (без изменений); от 6 до 60 месяцев; до 5 000 BYN без справки о доходах; мгновенное рассмотрение и зачисление денег; наличие текущего счёта в банке, открытого не ранее 30 дней до подачи заявки; аннуитет Банк Дабрабыт,

«На Личное» Online 29,99% (без изменений); от 13 до 60 месяцев; до 7 000 BYN без справки о доходах; до 1 часа, зачисление в течение 1 рабочего дня; карта/текущий счёт будут открыты при одобрении кредита автоматически; дифференцированный платёж Банк ВТБ,

Потребительский кредит онлайн 26,9%; от 13 до 60 месяцев; от 100 до 5 000 BYN без справки о доходах; рассмотрение заявки и перечисление суммы кредита в течение суток; текущий счет в банке (в том числе новый); деньги можно перевести через ЕРИП на карту другого банка без комиссии или снять со счета в отделении банка; аннуитет. Белагропромбанк,

Онлайн-кредит 25%; до 3 лет; от 100 до 10 000 BYN до 2 500 BYN без справки о доходах; до 3 рабочих дней; клиент банка, имеющий дебетовую карту; дифференцированный платёж БПС-Сбербанк,

Без границ в online! 25% (-10 п. п); от 1 года до 5 лет; от 300 до 10 000 BYN без справки о доходах; до 1 дня, зачисление на следующий день; бесплатная виртуальная карта, оформление около 40 минут; аннуитет Цептер Банк,

Онлайн кредит 26,9% (без изменений); до 24 месяцев; от 500 до 3 000 BYN без справки о доходах; 24 часа, зачисление на следующий день; от 2 BYN ежемесячно за обслуживание карты; дифференцированный платёж

Банк, кредит Ставка (изменение); срок; сумма Справка о доходах; срок рассмотрения заявки; карта банка и другие условия; способ погашения Альфа-Банк,

Онлайн-кредит 29,9% (без изменений); от 6 до 60 месяцев; до 5 000 BYN без справки о доходах; мгновенное рассмотрение и зачисление денег; наличие текущего счёта в банке, открытого не ранее 30 дней до подачи заявки; аннуитет Банк Дабрабыт,

«На Личное» Online 29,99% (без изменений); от 13 до 60 месяцев; до 7 000 BYN без справки о доходах; до 1 часа, зачисление в течение 1 рабочего дня; карта/текущий счёт будут открыты при одобрении кредита автоматически; дифференцированный платёж Банк ВТБ,

Потребительский кредит онлайн 26,9%; от 13 до 60 месяцев; от 100 до 5 000 BYN без справки о доходах; рассмотрение заявки и перечисление суммы кредита в течение суток; текущий счет в банке (в том числе новый); деньги можно перевести через ЕРИП на карту другого банка без комиссии или снять со счета в отделении банка; аннуитет. Белагропром-банк,

Онлайн-кредит 25%; до 3 лет; от 100 до 10 000 BYN до 2 500 BYN без справки о доходах; до 3 рабочих дней; клиент банка, имеющий дебетовую карту; дифференцированный платёж БПС-Сбербанк,

Без границ в online! 25% (-10 п. п); от 1 года до 5 лет; от 300 до 10 000 BYN без справки о доходах; до 1 дня, зачисление на следующий день; бесплатная виртуальная карта, оформление около 40 минут; аннуитет Цептер Банк,

Онлайн кредит 26,9% (без изменений); до 24 месяцев; от 500 до 3 000 BYN без справки о доходах; 24 часа, зачисление на следующий день; от 2 BYN ежемесячно за обслуживание карты; дифференцированный платёж

Онлайн-кредиты и условия по ним: что нужно знать на данный момент

В декабре оформить онлайн-кредит можно было в четырех банках. Сегодня таких банков шесть: за прошедшие два месяца кредиты появились в Банке ВТБ и Белагропромбанке ;

и ; Стоимость кредитов стартует с 25% и достигает 29,99% годовых. Примечательно, что БПС-Сбербанк , который в декабре кредитовал под 35% снизил ставку на 10 п.п. и на данный момент предлагает одну из самых низких ставок на рынке. Самый дорогой кредит — в Банке Дабрабыт ;

, который в декабре кредитовал под 35% снизил ставку на 10 п.п. и на данный момент предлагает одну из самых низких ставок на рынке. Самый дорогой кредит — в ; Суммы, которые банки готовы одолжить онлайн — до 3−10 тысяч рублей. Самые большие кредиты в БПС-Сбербанке и Белагропромбанке . При оформлении кредитов на небольшие суммы подтверждение доходов не требуется;

и . При оформлении кредитов на небольшие суммы подтверждение доходов не требуется; Максимальный срок кредитования — 5 лет. Ранее в БПС-Сбербанке можно было оформить кредит до 7 лет, сегодня срок кредитования не превышает 5 лет;

можно было оформить кредит до 7 лет, сегодня срок кредитования не превышает 5 лет; Не все банки одинаково быстро рассматривают заявки по кредитам. Самый быстрый — Альфа-Банк , клиенты банка могут получить кредит уже через час после оформления заявки. Около суток займет одобрение и перечисление суммы кредита в Банке Дабрабыт , Банке ВТБ и БПС-Сбербанке . Дольше всего придется ждать клиентам Белагропромбанка — до 3 суток. Цептер Банк рассматривает заявки на кредит до 24 часов, но получить кредит в такой срок смогут только клиенты банка, у которых оформлена пластиковая карта банка. У новых клиентов ее оформление займет около 7 дней;

, клиенты банка могут получить кредит уже через час после оформления заявки. Около суток займет одобрение и перечисление суммы кредита в , и . Дольше всего придется ждать клиентам — до 3 суток. рассматривает заявки на кредит до 24 часов, но получить кредит в такой срок смогут только клиенты банка, у которых оформлена пластиковая карта банка. У новых клиентов ее оформление займет около 7 дней; Если вы не являетесь клиентом Альфа-Банка более 30 дней, то взять онлайн-кредит в этом банке будет невозможно. Самые «удобные» банки для новых клиентов — БПС-Сбербанк и Банк Дабрабыт . В других банках кредит нельзя получить без дебетовой карты банка. А значит новому клиенту придется посетить офис для ее оформления;

более 30 дней, то взять онлайн-кредит в этом банке будет невозможно. Самые «удобные» банки для новых клиентов — и . В других банках кредит нельзя получить без дебетовой карты банка. А значит новому клиенту придется посетить офис для ее оформления; Способы погашения кредита различаются в зависимости от банка. При этом заметим, что из двух кредитов под одинаковую процентную ставку будет дешевле тот, у которого дифференцированный график погашения;

Отметим, что на рынке есть еще два варианта онлайн-кредитов, которые не вошли в наш обзор: от Банка БелВЭБ и Статус Банка . В Банке БелВЭБ зарплатные клиенты банка могут оформить онлайн-кредит на сумму до 10 тысяч рублей под 24,9%. Статус Банк предлагает онлайн-кредит на покупки в онлайн-гипермаркете E-DOSTAVKA.BY. Можно купить продуктов на сумму до 3,5 тысяч рублей под 22−24%, срок кредитования — до 6−12 месяцев.