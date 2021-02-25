Биатлонистка Блашко рассказала, как ей живется в Украине и что думает о ситуации в Беларуси

В 2017 году биатлонистка Дарья Блашко перешла из Беларуси в Украину. Отбыв двухлетний карантин, она вернулась на Кубок мира, но провела неудачный прошлый сезон, после которого подумывала даже о завершении карьеры. В итоге Блашко всё же осталась в биатлоне, а недавно, на ЧМ-2021 в Словении, экс-белоруска выиграла бронзовую медаль в эстафете. Журналист SPORT.TUT.BY Виктория Ковальчук поговорила с Дарьей об эмоциональных качелях, расставании с тренером, жизни в Чернигове и Беларуси, которая неожиданно поменялась местами с Украиной.
«Весной думала даже о завершении карьеры»
— По моим ощущениям, текущий сезон можно назвать самым успешным в вашей карьере. Согласны?
— Да, я соглашусь. Я провожу первый максимально полноценный сезон на Кубке мира со своими плюсами и минусами, взлетами и падениями. Это тоже по-своему успех, не считая медали чемпионата мира и personal best [лучших личных] результатов.
— И как вам ощущение — стать завсегдатаем на Кубке мира?
— Во-первых, я получаю огромный опыт, который с какой-то бешеной скоростью приходит ко мне с каждой гонкой. Во-вторых, я сполна ощущаю на себе, какой насыщенный сезон на Кубке мира. К такому напряжению, плотности стартов, скоростям не подготовишься нигде, кроме как на гонках в рамках КМ.
Наконец, текущий сезон очень богат для меня на пищу для размышлений. В недавнем прошлом были периоды, когда все здорово получалось и когда ничего не получалось. Поэтому сейчас я наконец могу трезво оценить ситуацию и двигаться дальше.
— Говоря про периоды, когда ничего не получалось, вы имеете в виду прошлый сезон, который завершили досрочно?
— В том числе и его. Тот сезон отложил отпечаток на общем моральном состоянии. А потом наступило межсезонье. Весна-2020 проходила для меня очень сложно. Нам с тренером пришлось принимать решения, которые дались очень тяжело.
— Давайте расшифруем. В межсезонье вы перестали работать с Владимиром Махлаевым, который тренировал вас на протяжении 10 лет. Почему?
— Насколько я знаю, инициатором этого был Владимир Михайлович Брынзак (президент Федерации биатлона Украины. — Прим. TUT.BY). Он считал, что мне нужно работать в общей группе. Хотя, с его слов, это предложение исходило от Юрая Санитры (старшего тренера женской сборной Украины. — Прим. TUT.BY).
Я не могу сказать точно, как это решалось, потому что не знаю на 100 процентов. В любом случае меня просто поставили перед выбором между группой А и группой Б.
— Как вы отреагировали?
— Это все давалось мне очень трудно. Весной в голове были разные мысли, преобладали эмоции… Но Владимир Анатольевич поддержал меня, и, честно говоря, во многом благодаря ему я продолжила бегать и тренироваться.
— То есть были даже мысли о завершении карьеры?
— Был и такой вариант, потому что в прошлом году я затратила на борьбу очень много сил и энергии и не понимала, как дальше продолжать, как начинать работу в общей группе. Идти в неизвестность всегда сложно, и люди иногда не готовы к этому, даже находясь в хорошем моральном состоянии. А когда ты истощен, неизвестность кажется катастрофой.
«В Беларуси моя карьера точно не развивалась бы лучше»
— Истощенность в том числе была связана с возникшими проблемами со здоровьем?
— После досрочного завершения прошлого сезона мы действительно проводили много медицинских обследований. В итоге обнаружились некоторые нюансы, но они не были критичными. Скорее всего это больше была психосоматика нежели соматические вопросы.
— Другими словами, вы не справились с давлением после возвращения в большой биатлон?
— Скорее, с собственными завышенными ожиданиями. После Нового года-2020 я неожиданно заболела и долго не могла выйти на прежний уровень. Ситуация начала нарастать как снежный ком. Венцом всего стал этап Кубка мира в Поклюке-2020, где я выдала совершенно отвратительную индивидуальную гонку и в плане хода, и в плане стрельбы (Дарья Блашко заняла тогда 77-е место. — Прим. TUT.BY).
Это оставило большой отпечаток на моем моральном состоянии и не позволило должным образом собраться перед чемпионатом Европы в Раубичах.
Там я досрочно завершила сезон, чтобы разобраться, что же происходит с организмом. Но оказалось, что большинство проблем были в голове. Со временем поняла, что еще перед стартом сезона слишком завысила собственные ожидания, поставила самые высокие цели, а когда их не получилось достичь, оказалась в растерянности. Это все равно что приехать в автосалон за «Мерседесом», а получить на выходе «Запорожец» (улыбается).
Я была к такому не готова, потому что до начала сезона все шло хорошо. Именно поэтому перед нынешним сезоном говорила, что не ставлю целей, а просто буду двигаться шаг за шагом.
— Одним из главных аргументов в пользу смены гражданства на украинское было ваше желание работать с Владимиром Махлаевым. А тут вам говорят: в общую группу. В тот момент были мысли: получается, переход не имел смысла?
— О том, что переход оказался бессмысленным, я точно не думала. Не знаю, как моя карьера развивалась бы в Беларуси (хотя, предполагаю, лучше бы точно не было). В Украине намного больше возможностей — в спорте и не только. Поэтому о своем решении я абсолютно не жалею. И даже если бы текущий сезон складывался плохо, я бы все равно ничего не поменяла. Разве что некоторые нюансы уже после перехода. В них я, возможно, ошиблась.
— Что вы имеете в виду?
— И я, и Владимир Анатольевич стремились как можно быстрее вписаться в украинскую команду после карантина, и именно это сыграло с нами злую шутку. Два года без соревнований я находилась на самоподготовке, но работала в команде, тренировалась под началом Владимира Анатольевича и других тренеров. Он также работал одним из тренеров сборной, старался максимально отдаваться работе с командой и в то же время не упускать ничего в нашей работе.
В итоге из-за этого некоторые нюансы мы все же упустили в моем подготовительном плане: в один сезон сделали недостаточно скоростной работы, в другой — силовой. Когда я вернулась на Кубок мира, нам сказали, что мы плохо поработали. То есть получилось так, что Владимир Анатольевич пытался принести пользу команде и сделать как лучше, а в итоге получилось во вред себе.
«Никакой злой радости из-за того, что я выиграла бронзу, а Беларусь остановилась в шаге от нее, точно не было»
— Медаль чемпионата мира подтвердила, что решение работать в общей группе правильное?
— Скажем так, уже весной, когда мое состояние пришло в норму, я все взвесила, и вместе с Владимиром Анатольевичем пришла к выводу, что это действительно было необходимо. Нашему тандему нужна была небольшая встряска. Да, мы вместе работали 10 лет, это классно, но иногда, как бы ни хотелось этого избежать, глаз замыливается.
— Помните свои мысли после завоевания медали ЧМ: «все не зря», «я сделала это», «я всё всем доказала»?
— Честно говоря, после финиша мне было так плохо, что никаких мыслей не помню. Я отходила достаточно долго (улыбается). Да и осознание приходит не сразу. Но прошла почти неделя, а никаких мыслей в духе «наконец-то!» у меня нет. Никакого пафоса. Наверное, мое состояние можно было описать двумя словами — усталость и радость. Почти автопилот.
— Украина выиграла бронзу, а Беларусь в женской эстафете остановилась в шаге от нее. Скажите честно, испытали личный триумф?
— Нет, для меня это не было принципиальным моментом. Никакой злой радости точно не было. Для нас в первую очередь была важна медаль. Все девчонки из сборной Украины настраивались на борьбу, мечтали попасть на подиум, потому что весь чемпионат мы ходили вокруг да около, были близки к пьедесталу, но никак не получалось на него взобраться. В эстафете вся четверка выдала свой максимум, мы сработали на пределе своих возможностей — и стали мировыми призерами.
А то, что девчонки из сборной Беларуси всю гонку шли в числе лидеров, — это тоже круто. Я рада, что девочки [Анна Сола, Динара Алимбекова] в этом сезоне сделали шаг вперед, возможно, больший, чем я. Но, ясное дело, нас сложно сравнивать, потому что наши пути развития были разными.
— Белорусы поздравили вас с медалью?
— Да, меня поздравили девчонки и ребята из сборной. Да и болельщики из Беларуси тоже писали. Очень приятно, что получаю огромную поддержку и от белорусов, и от украинцев. Интересно, что сразу после перехода хватало хейтеров, которые осуждали мой поступок, зато со временем они куда-то исчезли — вероятно, потому что были проигнорированы. И сейчас рядом в основном остались люди, которые поддерживают и все понимают. И я действительно благодарна всем, кто продолжает болеть за меня!
«Почему спортсмены не имеют права высказывать свою позицию, если точно так же работают в этой стране и платят налоги?»
— Насколько вы сегодня уже ощущаете себя украинкой?
— Трансформация произошла очень быстро (смеется). Я не могу сказать в процентах, насколько я украинка. Наверное, правильнее будет ответить так: как и в любой другой стране ты одновременно чувствуешь себя и комфортно, и не очень. Хорошо там, где нас нет.
Но мне нравится, что в Украине намного больше возможностей. Здесь ценится свобода слова, правда, некоторые не знают, что с этим делать и не осознают своего счастья (улыбается). Хотя, понятное дело, в Украине, по сравнению с Беларусью, есть и свои минусы.
— По-вашему, у белорусов и украинцев больше сходств или различий?
— Я бы сказала, что мы колоссально отличаемся. Хоть мы и братские народы, которые граничат, дружат, общаются, но все-таки белорусы и украинцы очень разные. Возможно, так сложилось исторически. Сейчас Беларусь идет по такому пути, который Украина проходила какое-то время назад. Пускай эти пути нельзя сравнивать один к одному, но много схожих черт. И в этом плане украинцы уже ушли вперед.
— Еще несколько лет назад часть белорусов сочувственно кивала в сторону украинцев, мол, как они там справляются в этом политическом кризисе. Сегодня ситуация развернулась на 180 градусов?
— Наверное, можно так сказать. Многие украинцы действительно переживают и спрашивают, что на самом деле происходит в Беларуси. Кто-то владеет ситуацией, кто-то нет — впрочем, даже в Беларуси никто не владеет ситуацией на сто процентов. Но все желают, чтобы все поскорее наладилось, потому что в Украине люди понимают, насколько важен мир.
— Вы сами следите за новостями из Беларуси или стараетесь читать их поменьше?
— Первое время я, конечно, постоянно следила за новостями, что накладывало свой отпечаток. По ходу сезона очень много времени уходит на соревнования и восстановление, поэтому просто не остается времени, чтобы в большом количестве тратить его на соцсети. Сейчас читаю меньше.
— За последние полгода белорусский спорт узнал, что такое пострадать за мнение. Вы считаете, что спортсмены вправе выражать гражданскую позицию или выступаете за подход «спорт вне политики»?
— С одной стороны, хочется, чтобы спорт оставался вне политики. А с другой, очевидно, что все спортсмены — это такие же граждане своей страны. Почему они не имеют права высказывать свою позицию, если точно так же живут в этой стране, работают, покупают продукты, платят налоги, учатся в школе и университете?
Я считаю, что право на мнение они имеют. Что касается того, высказываться или нет, то тут у каждого есть свой жизненный опыт и определенные мотивы, чтобы принять такое решение.
— Вы свою позицию хотите озвучить?
— Я уже гражданка другой страны и, наверное, имею право высказываться о том, что происходит в Украине. Сидеть за границей и рассказывать, что правильно, а что нет, некорректно с моей стороны.
«Хотелось бы, чтобы в Беларуси фраза „купляйце беларускае“ наконец начала вызывать гордость»
— В каком украинском городе сейчас ваш дом?
— Я проживаю в Чернигове, а прописана в Тетиеве. Но Чернигов километров на 300 ближе к Новополоцку, где живут мои родители, чем Тетиев, поэтому живу там (улыбается). Хотя оба города мне очень нравятся.
— На каком языке вы разговариваете в повседневной жизни?
— На русском. В Чернигове большая часть населения разговаривает на русском. Хотя работы в Национальном университете физического воспитания и спорта сдаю на украинском языке. Этого требует закон, а для меня не составляет большого труда благодаря знанию белорусского.
— Вы живете в Украине уже больше трех лет. Запугивание «хотите, как в Украине, где пенсионеры еле сводят конца с концами» еще актуально для белорусов?
— И в Беларуси, и в Украине встречаются ситуации, когда пенсионеры не знают, за что жить, где найти деньги на хлеб. Такое присутствует. Другое дело, как пенсионеры выходят из ситуации. Например, некоторые выходят на рынок с продукцией, продают цветы, ищут дополнительные варианты заработка, чтобы оплатить коммуналку.
Это как с пандемией: часть бизнесов выжила, крутанулась, перепрофилировалась и расцвела, а другая не справилась и погибла. По своему опыту я бы сказала, что в Украине есть варианты для заработка. Другое дело, кто и как ими пользуется.
— А есть какие-то сферы в Украине, на которые вы смотрите и думаете: хочу, чтобы в Беларуси было так?
— В Украине очень хорошо развито локальное производство. Замечаю, что малые бизнесы — будь то производитель растительного масла или бренд одежды — делают настолько качественный продукт, что умудряются выигрывать конкуренцию у гигантов. Люди работают с душой, и покупатели ценят своих производителей.
Хотелось бы, чтобы и в Беларуси фраза «купляйце беларускае» начала восприниматься по-другому, чтобы она вызывала гордость. В Беларуси в связи с последними событиями и так наблюдается подъем национального самосознания, но это еще больше укрепило бы и экономику, и любовь к своему, белорусскому.