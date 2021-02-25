Биатлонистка Блашко рассказала, как ей живется в Украине и что думает о ситуации в Беларуси

Источник материала: Tut.by

В 2017 году биатлонистка Дарья Блашко перешла из Беларуси в Украину. Отбыв двухлетний карантин, она вернулась на Кубок мира, но провела неудачный прошлый сезон, после которого подумывала даже о завершении карьеры. В итоге Блашко всё же осталась в биатлоне, а недавно, на ЧМ-2021 в Словении, экс-белоруска выиграла бронзовую медаль в эстафете. Журналист SPORT.TUT.BY Виктория Ковальчук поговорила с Дарьей об эмоциональных качелях, расставании с тренером, жизни в Чернигове и Беларуси, которая неожиданно поменялась местами с Украиной.



Фото из инстаграма Дарьи Блашко

«Весной думала даже о завершении карьеры»

— По моим ощущениям, текущий сезон можно назвать самым успешным в вашей карьере. Согласны?

— Да, я соглашусь. Я провожу первый максимально полноценный сезон на Кубке мира со своими плюсами и минусами, взлетами и падениями. Это тоже по-своему успех, не считая медали чемпионата мира и personal best [лучших личных] результатов.

— И как вам ощущение — стать завсегдатаем на Кубке мира?

— Во-первых, я получаю огромный опыт, который с какой-то бешеной скоростью приходит ко мне с каждой гонкой. Во-вторых, я сполна ощущаю на себе, какой насыщенный сезон на Кубке мира. К такому напряжению, плотности стартов, скоростям не подготовишься нигде, кроме как на гонках в рамках КМ.

Наконец, текущий сезон очень богат для меня на пищу для размышлений. В недавнем прошлом были периоды, когда все здорово получалось и когда ничего не получалось. Поэтому сейчас я наконец могу трезво оценить ситуацию и двигаться дальше.



Источник фото: facebook.com/biathlonfua/

— Говоря про периоды, когда ничего не получалось, вы имеете в виду прошлый сезон, который завершили досрочно?

— В том числе и его. Тот сезон отложил отпечаток на общем моральном состоянии. А потом наступило межсезонье. Весна-2020 проходила для меня очень сложно. Нам с тренером пришлось принимать решения, которые дались очень тяжело.

— Давайте расшифруем. В межсезонье вы перестали работать с Владимиром Махлаевым, который тренировал вас на протяжении 10 лет. Почему?

— Насколько я знаю, инициатором этого был Владимир Михайлович Брынзак (президент Федерации биатлона Украины. — Прим. TUT.BY). Он считал, что мне нужно работать в общей группе. Хотя, с его слов, это предложение исходило от Юрая Санитры (старшего тренера женской сборной Украины. — Прим. TUT.BY).

Я не могу сказать точно, как это решалось, потому что не знаю на 100 процентов. В любом случае меня просто поставили перед выбором между группой А и группой Б.

— Как вы отреагировали?

— Это все давалось мне очень трудно. Весной в голове были разные мысли, преобладали эмоции… Но Владимир Анатольевич поддержал меня, и, честно говоря, во многом благодаря ему я продолжила бегать и тренироваться.



Фото: Белоруская федерация биатлона.

— То есть были даже мысли о завершении карьеры?

— Был и такой вариант, потому что в прошлом году я затратила на борьбу очень много сил и энергии и не понимала, как дальше продолжать, как начинать работу в общей группе. Идти в неизвестность всегда сложно, и люди иногда не готовы к этому, даже находясь в хорошем моральном состоянии. А когда ты истощен, неизвестность кажется катастрофой.

«В Беларуси моя карьера точно не развивалась бы лучше»

— Истощенность в том числе была связана с возникшими проблемами со здоровьем?

— После досрочного завершения прошлого сезона мы действительно проводили много медицинских обследований. В итоге обнаружились некоторые нюансы, но они не были критичными. Скорее всего это больше была психосоматика нежели соматические вопросы.

— Другими словами, вы не справились с давлением после возвращения в большой биатлон?

— Скорее, с собственными завышенными ожиданиями. После Нового года-2020 я неожиданно заболела и долго не могла выйти на прежний уровень. Ситуация начала нарастать как снежный ком. Венцом всего стал этап Кубка мира в Поклюке-2020, где я выдала совершенно отвратительную индивидуальную гонку и в плане хода, и в плане стрельбы (Дарья Блашко заняла тогда 77-е место. — Прим. TUT.BY).

Это оставило большой отпечаток на моем моральном состоянии и не позволило должным образом собраться перед чемпионатом Европы в Раубичах.



Фото из инстаграма Дарьи Блашко

Там я досрочно завершила сезон, чтобы разобраться, что же происходит с организмом. Но оказалось, что большинство проблем были в голове. Со временем поняла, что еще перед стартом сезона слишком завысила собственные ожидания, поставила самые высокие цели, а когда их не получилось достичь, оказалась в растерянности. Это все равно что приехать в автосалон за «Мерседесом», а получить на выходе «Запорожец» (улыбается).

Я была к такому не готова, потому что до начала сезона все шло хорошо. Именно поэтому перед нынешним сезоном говорила, что не ставлю целей, а просто буду двигаться шаг за шагом.



Фото из инстаграма Дарьи Блашко

— Одним из главных аргументов в пользу смены гражданства на украинское было ваше желание работать с Владимиром Махлаевым. А тут вам говорят: в общую группу. В тот момент были мысли: получается, переход не имел смысла?

— О том, что переход оказался бессмысленным, я точно не думала. Не знаю, как моя карьера развивалась бы в Беларуси (хотя, предполагаю, лучше бы точно не было). В Украине намного больше возможностей — в спорте и не только. Поэтому о своем решении я абсолютно не жалею. И даже если бы текущий сезон складывался плохо, я бы все равно ничего не поменяла. Разве что некоторые нюансы уже после перехода. В них я, возможно, ошиблась.

— Что вы имеете в виду?

— И я, и Владимир Анатольевич стремились как можно быстрее вписаться в украинскую команду после карантина, и именно это сыграло с нами злую шутку. Два года без соревнований я находилась на самоподготовке, но работала в команде, тренировалась под началом Владимира Анатольевича и других тренеров. Он также работал одним из тренеров сборной, старался максимально отдаваться работе с командой и в то же время не упускать ничего в нашей работе.

В итоге из-за этого некоторые нюансы мы все же упустили в моем подготовительном плане: в один сезон сделали недостаточно скоростной работы, в другой — силовой. Когда я вернулась на Кубок мира, нам сказали, что мы плохо поработали. То есть получилось так, что Владимир Анатольевич пытался принести пользу команде и сделать как лучше, а в итоге получилось во вред себе.



Фото из инстаграма Дарьи Блашко

«Никакой злой радости из-за того, что я выиграла бронзу, а Беларусь остановилась в шаге от нее, точно не было»

— Медаль чемпионата мира подтвердила, что решение работать в общей группе правильное?

— Скажем так, уже весной, когда мое состояние пришло в норму, я все взвесила, и вместе с Владимиром Анатольевичем пришла к выводу, что это действительно было необходимо. Нашему тандему нужна была небольшая встряска. Да, мы вместе работали 10 лет, это классно, но иногда, как бы ни хотелось этого избежать, глаз замыливается.



Фото из инстаграма Дарьи Блашко

— Помните свои мысли после завоевания медали ЧМ: «все не зря», «я сделала это», «я всё всем доказала»?

— Честно говоря, после финиша мне было так плохо, что никаких мыслей не помню. Я отходила достаточно долго (улыбается). Да и осознание приходит не сразу. Но прошла почти неделя, а никаких мыслей в духе «наконец-то!» у меня нет. Никакого пафоса. Наверное, мое состояние можно было описать двумя словами — усталость и радость. Почти автопилот.

— Украина выиграла бронзу, а Беларусь в женской эстафете остановилась в шаге от нее. Скажите честно, испытали личный триумф?

— Нет, для меня это не было принципиальным моментом. Никакой злой радости точно не было. Для нас в первую очередь была важна медаль. Все девчонки из сборной Украины настраивались на борьбу, мечтали попасть на подиум, потому что весь чемпионат мы ходили вокруг да около, были близки к пьедесталу, но никак не получалось на него взобраться. В эстафете вся четверка выдала свой максимум, мы сработали на пределе своих возможностей — и стали мировыми призерами.

А то, что девчонки из сборной Беларуси всю гонку шли в числе лидеров, — это тоже круто. Я рада, что девочки [Анна Сола, Динара Алимбекова] в этом сезоне сделали шаг вперед, возможно, больший, чем я. Но, ясное дело, нас сложно сравнивать, потому что наши пути развития были разными.



Источник: instagram.com/biathlon_wintersports_ukraine

— Белорусы поздравили вас с медалью?

— Да, меня поздравили девчонки и ребята из сборной. Да и болельщики из Беларуси тоже писали. Очень приятно, что получаю огромную поддержку и от белорусов, и от украинцев. Интересно, что сразу после перехода хватало хейтеров, которые осуждали мой поступок, зато со временем они куда-то исчезли — вероятно, потому что были проигнорированы. И сейчас рядом в основном остались люди, которые поддерживают и все понимают. И я действительно благодарна всем, кто продолжает болеть за меня!

«Почему спортсмены не имеют права высказывать свою позицию, если точно так же работают в этой стране и платят налоги?»

— Насколько вы сегодня уже ощущаете себя украинкой?

— Трансформация произошла очень быстро (смеется). Я не могу сказать в процентах, насколько я украинка. Наверное, правильнее будет ответить так: как и в любой другой стране ты одновременно чувствуешь себя и комфортно, и не очень. Хорошо там, где нас нет.

Но мне нравится, что в Украине намного больше возможностей. Здесь ценится свобода слова, правда, некоторые не знают, что с этим делать и не осознают своего счастья (улыбается). Хотя, понятное дело, в Украине, по сравнению с Беларусью, есть и свои минусы.



Фото: Твиттер ФУ

— По-вашему, у белорусов и украинцев больше сходств или различий?

— Я бы сказала, что мы колоссально отличаемся. Хоть мы и братские народы, которые граничат, дружат, общаются, но все-таки белорусы и украинцы очень разные. Возможно, так сложилось исторически. Сейчас Беларусь идет по такому пути, который Украина проходила какое-то время назад. Пускай эти пути нельзя сравнивать один к одному, но много схожих черт. И в этом плане украинцы уже ушли вперед.

— Еще несколько лет назад часть белорусов сочувственно кивала в сторону украинцев, мол, как они там справляются в этом политическом кризисе. Сегодня ситуация развернулась на 180 градусов?

— Наверное, можно так сказать. Многие украинцы действительно переживают и спрашивают, что на самом деле происходит в Беларуси. Кто-то владеет ситуацией, кто-то нет — впрочем, даже в Беларуси никто не владеет ситуацией на сто процентов. Но все желают, чтобы все поскорее наладилось, потому что в Украине люди понимают, насколько важен мир.

— Вы сами следите за новостями из Беларуси или стараетесь читать их поменьше?

— Первое время я, конечно, постоянно следила за новостями, что накладывало свой отпечаток. По ходу сезона очень много времени уходит на соревнования и восстановление, поэтому просто не остается времени, чтобы в большом количестве тратить его на соцсети. Сейчас читаю меньше.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

— За последние полгода белорусский спорт узнал, что такое пострадать за мнение. Вы считаете, что спортсмены вправе выражать гражданскую позицию или выступаете за подход «спорт вне политики»?

— С одной стороны, хочется, чтобы спорт оставался вне политики. А с другой, очевидно, что все спортсмены — это такие же граждане своей страны. Почему они не имеют права высказывать свою позицию, если точно так же живут в этой стране, работают, покупают продукты, платят налоги, учатся в школе и университете?

Я считаю, что право на мнение они имеют. Что касается того, высказываться или нет, то тут у каждого есть свой жизненный опыт и определенные мотивы, чтобы принять такое решение.

— Вы свою позицию хотите озвучить?

— Я уже гражданка другой страны и, наверное, имею право высказываться о том, что происходит в Украине. Сидеть за границей и рассказывать, что правильно, а что нет, некорректно с моей стороны.

«Хотелось бы, чтобы в Беларуси фраза „купляйце беларускае“ наконец начала вызывать гордость»



Фото из инстаграма Дарьи Блашко

— В каком украинском городе сейчас ваш дом?

— Я проживаю в Чернигове, а прописана в Тетиеве. Но Чернигов километров на 300 ближе к Новополоцку, где живут мои родители, чем Тетиев, поэтому живу там (улыбается). Хотя оба города мне очень нравятся.

— На каком языке вы разговариваете в повседневной жизни?

— На русском. В Чернигове большая часть населения разговаривает на русском. Хотя работы в Национальном университете физического воспитания и спорта сдаю на украинском языке. Этого требует закон, а для меня не составляет большого труда благодаря знанию белорусского.

— Вы живете в Украине уже больше трех лет. Запугивание «хотите, как в Украине, где пенсионеры еле сводят конца с концами» еще актуально для белорусов?

— И в Беларуси, и в Украине встречаются ситуации, когда пенсионеры не знают, за что жить, где найти деньги на хлеб. Такое присутствует. Другое дело, как пенсионеры выходят из ситуации. Например, некоторые выходят на рынок с продукцией, продают цветы, ищут дополнительные варианты заработка, чтобы оплатить коммуналку.

Это как с пандемией: часть бизнесов выжила, крутанулась, перепрофилировалась и расцвела, а другая не справилась и погибла. По своему опыту я бы сказала, что в Украине есть варианты для заработка. Другое дело, кто и как ими пользуется.

— А есть какие-то сферы в Украине, на которые вы смотрите и думаете: хочу, чтобы в Беларуси было так?

— В Украине очень хорошо развито локальное производство. Замечаю, что малые бизнесы — будь то производитель растительного масла или бренд одежды — делают настолько качественный продукт, что умудряются выигрывать конкуренцию у гигантов. Люди работают с душой, и покупатели ценят своих производителей.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Хотелось бы, чтобы и в Беларуси фраза «купляйце беларускае» начала восприниматься по-другому, чтобы она вызывала гордость. В Беларуси в связи с последними событиями и так наблюдается подъем национального самосознания, но это еще больше укрепило бы и экономику, и любовь к своему, белорусскому.