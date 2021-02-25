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Венесуэла объявила посла Евросоюза персоной нон грата

25.02.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти Венесуэлы объявили персоной нон грата посла Евросоюза в республике Исабель Брильанте Педросу.


 

Данное решение принял парламент Венесуэлы, информирует France24.

«По решению президента (Венесуэлы) Николаса Мадуро мы вручили Исабель Брильанте Педросе ноту, в которой она объявлена персоной нон грата», - отметил председатель национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес.

Он также уточнил, что у дипломата есть 72 часа, чтобы покинуть Венесуэлу.

22 февраля Евросоюз расширил секционный список. В частности, туда попали председатель венесуэльского национального избирательного совета Индира Альфонсо, вице-председатель НИС Леонардо Моралес, глава Стратегического оперативного командования вооруженных сил Венесуэлы адмирал Ремихио Себальос Ичасо, а также члены национальной ассамблеи и судьи.
 
 
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Власти Венесуэлы объявили персоной нон грата посла Евросоюза в республике Исабель Брильанте Педросу.
 
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