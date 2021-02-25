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Си Цзиньпин заявил о полной победе над крайней бедностью в Китае

25.02.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генсек Коммунистической партии КНР Си Цзиньпин заявил о полной победе над крайней бедностью в Китае. По его словам, за последние восемь лет порядка 100 миллионов человек преодолели эту черту.

 Слова китайского лидера передает агентство «Синьхуа».

«Благодаря общим усилиям Коммунистической партии Китая и китайского народа мы одержала полную победу в борьбе с бедностью», — сказал Цзиньпин на собрании, посвященном результатам борьбы страны с бедностью.

По данным генсека, за эти годы из-за черты бедности были выведены 98,99 миллиона китайцев, проживающих в сельской местности. Из категории бедных, по словам Цзиньпина, вышли 832 уезда и 128 деревень. С 2013 года страна инвестировала в соответствующие изменения 246 миллиардов долларов, пишет Лента.ру.

Начало политике реформ в Китае было положено в 70-х годах прошлого века. С тех пор, как отметил китайский лидер, из бедности были выведены 770 миллионов человек. Цзиньпин назвал это «еще одним чудом», сотворенным в КНР.

В 2015 году замглавы ведущей группы по развитию и борьбе с бедностью Госсовета КНР Хун Тяньюнь заявил, что Китай намерен полностью победить бедность в течение шести лет. Тогда он подчеркивал, что сделать это без специальной госпрограммы будет непросто.
 
 
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Генсек Коммунистической партии КНР Си Цзиньпин заявил о полной победе над крайней бедностью в Китае. По его словам, за последние восемь лет порядка 100 миллионов...
 
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