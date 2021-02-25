Си Цзиньпин заявил о полной победе над крайней бедностью в Китае

«Синьхуа». Слова китайского лидера передает агентство





«Благодаря общим усилиям Коммунистической партии Китая и китайского народа мы одержала полную победу в борьбе с бедностью», — сказал Цзиньпин на собрании, посвященном результатам борьбы страны с бедностью.





пишет Лента.ру. По данным генсека, за эти годы из-за черты бедности были выведены 98,99 миллиона китайцев, проживающих в сельской местности. Из категории бедных, по словам Цзиньпина, вышли 832 уезда и 128 деревень. С 2013 года страна инвестировала в соответствующие изменения 246 миллиардов долларов,Лента.ру.





Начало политике реформ в Китае было положено в 70-х годах прошлого века. С тех пор, как отметил китайский лидер, из бедности были выведены 770 миллионов человек. Цзиньпин назвал это «еще одним чудом», сотворенным в КНР.





В 2015 году замглавы ведущей группы по развитию и борьбе с бедностью Госсовета КНР Хун Тяньюнь заявил, что Китай намерен полностью победить бедность в течение шести лет. Тогда он подчеркивал, что сделать это без специальной госпрограммы будет непросто.



