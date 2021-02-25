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Один из выходов станции метро «Октябрьская» будет закрыт на три недели
Источник материала: Партизан
На три недели будет закрыт один из выходов станции метро «Октябрьская». Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.
Выход № 1−2 станции «Октябрьская» полностью будет закрыт в связи с проведением ремонтных работ с 26 февраля по 19 марта.
Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства, пишет
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На три недели будет закрыт один из выходов станции метро «Октябрьская». Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.
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