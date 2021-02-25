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Вдохновленный Джоли: Канье Уэст продает ценные подарки Ким Кардашьян
25.02.2021 09:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Американский рэпер Канье Уэст совершил неожиданный поступок: некогда щедрый музыкант решил быстро распродать драгоценности экс-возлюбленной Ким Кардашьян.
© AFP 2020 / JEAN-BAPTISTE LACROIX
В начале года появились слухи, что Кардашьян и Уэст
Как сообщило издание The Sun, Канье Уэст уже не раз пытается продать украшения, которые покупал для Ким Кардашьян.
По словам инсайдеров, рэперу больно видеть напоминания о счастливом семейном прошлом и он больше не хочет иметь дело с почти что бывшей женой. Интересно то, что СМИ не раз писали о переживаниях музыканта и его печали, что опять же противоречит версии мирного развода: рэпер лишь недавно начал осознавать, что не сможет вернуть свою любовь и решил пойти по стопам звездной коллеги.
Напомним, что Анджелина Джоли также
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Рэп-исполнитель больше не хочет видеть любые напоминания о былом семейном счастье и своей экс-возлюбленной.
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