Вдохновленный Джоли: Канье Уэст продает ценные подарки Ким Кардашьян

Источник материала: Sputnik Беларусь

Американский рэпер Канье Уэст совершил неожиданный поступок: некогда щедрый музыкант решил быстро распродать драгоценности экс-возлюбленной Ким Кардашьян.

В начале года появились слухи, что Кардашьян и Уэст решили развестись : звезда реалити уже подала документы в суд. Как сообщили источники, Ким и Канье полюбовно решили вопросы опеки над детьми и разделили имущество. Но тихий и мирный разрыв омрачило одно событие.

Как сообщило издание The Sun, Канье Уэст уже не раз пытается продать украшения, которые покупал для Ким Кардашьян.

По словам инсайдеров, рэперу больно видеть напоминания о счастливом семейном прошлом и он больше не хочет иметь дело с почти что бывшей женой. Интересно то, что СМИ не раз писали о переживаниях музыканта и его печали, что опять же противоречит версии мирного развода: рэпер лишь недавно начал осознавать, что не сможет вернуть свою любовь и решил пойти по стопам звездной коллеги.

Напомним, что Анджелина Джоли также продает подарок Питта , за который он отдал пару миллионов.