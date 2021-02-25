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Вдохновленный Джоли: Канье Уэст продает ценные подарки Ким Кардашьян

25.02.2021 09:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Американский рэпер Канье Уэст совершил неожиданный поступок: некогда щедрый музыкант решил быстро распродать драгоценности экс-возлюбленной Ким Кардашьян.

© AFP 2020 / JEAN-BAPTISTE LACROIX
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В начале года появились слухи, что Кардашьян и Уэст решили развестись: звезда реалити уже подала документы в суд. Как сообщили источники, Ким и Канье полюбовно решили вопросы опеки над детьми и разделили имущество. Но тихий и мирный разрыв омрачило одно событие.

Как сообщило издание The Sun, Канье Уэст уже не раз пытается продать украшения, которые покупал для Ким Кардашьян.

По словам инсайдеров, рэперу больно видеть напоминания о счастливом семейном прошлом и он больше не хочет иметь дело с почти что бывшей женой. Интересно то, что СМИ не раз писали о переживаниях музыканта и его печали, что опять же противоречит версии мирного развода: рэпер лишь недавно начал осознавать, что не сможет вернуть свою любовь и решил пойти по стопам звездной коллеги.

Напомним, что Анджелина Джоли также продает подарок Питта, за который он отдал пару миллионов.

 
 
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Рэп-исполнитель больше не хочет видеть любые напоминания о былом семейном счастье и своей экс-возлюбленной.
 
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