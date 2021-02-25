Первая проданная Lada и первый миллионник: «АвтоВАЗ» рассказал о самых интересных моделях своего музея

Источник материала: Tut.by

Корпоративный музей «АвтоВАЗа» в Тольяти отмечает в этом году 45-летие со дня открытия. В начале работы музея экспозиция состояла из 3 автомобилей и трудовых наград коллектива, а сегодня насчитывает более 60 авто и несколько тысяч других экспонатов, сообщает пресс-служба.





Коллекция исторических автомобилей Lada открывается вишневым ВАЗ-2101 — это первая проданная машина. Прежде чем стать экспонатом заводского музея, автомобиль прослужил владельцу 19 лет — и хорошо сохранился. Рядом — один из первых экспонатов музея, темно-вишневый ВАЗ-2103. Автомобиль выпущен в 1973 году и примечателен тем, что стал первым миллионником. Среди авто классической компоновки в музее также есть модели 2102, 2106, 2107 и несколько уникальных автомобилей: ВАЗ-2105 с роторно-поршневым двигателем, ВАЗ-2101, на котором было совершено кругосветное путешествие.

Отдельной группой представлена Lada Niva — здесь есть и отреставрированный внедорожник первого поколения, и автомобиль, более 10 лет отработавший в Антарктиде, и пятидверная Lada Niva, которая во время экспедиции в Гималаях взяла своим ходом высоту в 5726 метров.









Особенная часть экспозиции — концепты и прототипы. Здесь есть дизайнерские проекты, в частности, двухместный кабриолет Lada Roadster, футуристичный концепт в био-стиле «Питер-Турбо» и электрокар «Рапан». Представлены и образцы серийные внешне, но концептуальные технологически, например, автомобили на топливных элементах ANTEL. Демонстрируется серия автомобилей «Проекта С» — седаны, кроссовер, хэтчбек. Опыт работы над этой универсальной платформой был использован в проекте Lada Vesta — и прототип этого бестселлера также представлен в музее. Именно в таком виде автомобиль дебютировал на Московском автосалоне, и всего через год началось его производство.





В 2021 году исполняется 50 лет с момента выхода Lada на международные автомобильные соревнования. Российская марка принимала участие в различных дисциплинах — кольцевых гонках, ралли. Специально подготовленные гоночные Niva, Samara, Vesta, Granta занимают достойное место в экспозиции музея. Демонстрируется здесь и родстер Lada Revolution , ставший основой для одноименного монокласса.

Примечательна коллекция юбилейных и памятных машин — первые серийные Granta и Largus, несколько автомобилей-миллионников, от Lada Samara до Priora. Уникальная ВАЗ-21099, выпущенная в 1991 году к 25-летию «АвтоВАЗа», является одним из самых популярных экспонатов: на кузов автомобиля нанесены фамилии всех сотрудников автозавода, которые работали в то время. На двух автомобилях — Lada Largus и желтой Kalina Sport — стоят автографы Владимира Путина. Интересен и предсерийный седан Lada 110, который был показан Борису Ельцину — в 1994 году тот провел ее краткий тест-драйв.





За все годы работы музей принял более миллиона посетителей со всего мира.