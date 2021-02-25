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На Осиповичском полигоне проходит артиллерийский сбор

25.02.2021 09:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На Осиповичском полигоне проходит лагерный сбор с артиллерийскими подразделениями Западного оперативного командования.

На Осиповичском полигоне проходит артиллерийский сбор
РСЗО «Ураган». Источник: ЗАО «Белтехэкспорт»

В сборе участвуют артиллеристы 111-й гвардейской артиллерийской бригады, 11-й и 6-й отдельных гвардейских механизированных  бригад, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

24 февраля боевыми стрельбами завершилось слаживание реактивных артиллерийских батарей, прошли занятия по управлению ракетными ударами и управлению огнем артиллерии.

Боевые расчеты выполняли учебно-боевые задачи на РСЗО «Ураган» и БМ-21 «Град».

 

 
 
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На Осиповичском полигоне проходит лагерный сбор с артиллерийскими подразделениями Западного оперативного командования.
 
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