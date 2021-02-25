Водитель «Фольксвагена» насмерть сбил мужчину на МКАД

Утром 25 февраля насмерть сбили мужчину, сообщает пресс-служба Следственного комитета.





Авария произошла ранним утром 25 февраля. Водитель VW Passat двигался по 21-ому километру внутреннего кольца МКАД и совершил наезд на мужчину, который находился на проезжей части.

Пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, его личность в настоящий момент устанавливается.

Возбуждено уголовное дело.