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Водитель «Фольксвагена» насмерть сбил мужчину на МКАД
Источник материала: Навiны
Утром 25 февраля насмерть сбили мужчину, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Авария произошла ранним утром 25 февраля. Водитель VW Passat двигался по 21-ому километру внутреннего кольца МКАД и совершил наезд на мужчину, который находился на проезжей части.
Пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, его личность в настоящий момент устанавливается.
Возбуждено уголовное дело.
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Утром 25 февраля насмерть сбили мужчину, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
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