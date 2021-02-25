ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Латушко: «Мы являемся настоящей нацией, у которой есть воля и характер»

25.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Руководитель НАУ о главных итогах протеста.

Латушко: «Мы являемся настоящей нацией, у которой есть воля и характер»

— 200 дней веры и надежд, 200 дней борьбы, боли и страданий. Мы все еще не пришли к нашей цели, но дорога уже принесла нам немало пользы, горькой, но все-таки пользы, — обратился накануне к белорусам руководитель НАУ, член Президиума Координационного совета Павел Латушко.

Он вспомнил о том, как сам 9 августа вышел с избирательного участка:

— Я увидел независимого наблюдателя и специально выдвинул белый манжет рубашки, чтобы показать молодому человеку. Тем вечером у меня было ощущение, что в Беларуси произойдет что-то переломное. И тогда я увидел вспышки от взрыва гранат над центром Минска.

Я видел это зарево, которой продолжилось и 10, и 11 числа. Гранаты рвались одна за одной. Мы все знаем страшные истории тех дней, которые потрясли Беларусь, потрясли весь мир.

Подводя главные итоги пройденного пути, Латушко отметил, что мы узнали, кто на самом деле является большинством и «сами себе доказали, что являемся настоящей нацией, у которой есть воля и характер».

— Мы узнали и другое, что бывает, когда слишком много власти дается одному человеку. И мы расшатали диктатуру, которая укреплялась 26 лет. Нам противостоит бесчеловечный режим. Это страшно, а когда страшно, то хочется спрятаться, но если мы затаимся, режим от этого лучше не станет.

Когда мы достигнем нашей цели, а мы ее обязательно достигнем, никто не сможет сказать нам, что мы эту свободу не заслужили, — уверен политик.   

Он признался, что никогда не забывает о сотнях политзаключенных и отметил, что день, когда мы увидим их на свободе, станет первым днем Новой Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Биатлонистка Блашко рассказала, как ей живется в Украине и что думает о ситуации в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by