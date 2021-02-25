Источник материала: UDF



Фото: Facebook.com/aziaavto

Tengrinews.kz

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тысячи сборщиков Lada и не только лишились работы Сборочное предприятие компании «Азия Авто» объявило об увольнении 2 000 сотрудников. Эти люди занимались сборкой российских Лад и автомобилей других марок для...

Закрытие крупного сборочного предприятия стало результатом удовлетворения иска Министерства индустрии и инфраструктурного развития к автосборочному заводу «Азия Авто». Завод должен вернуть государству примерно 31 млрд рублей за невыполнение обязательств по промсборке, в частности, за незапуск завода полного цикла (стройка заморожена).С большой вероятностью, история «Азия Авто» на этом полностью завершится. Компания обязана не только выплатить неподъёмную сумму долга, но и оплатить свыше 5 млрд госпошлины. Сборку моделей Lada в Казахстане могут перенести на завод «Сарыаркаавтопром» в Костанае, ныне выпускающий легковые автомобили марок JAC и Chevrolet, а также лёгкие грузовики Labo.