ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тысячи сборщиков Lada и не только лишились работы

25.02.2021 09:55 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Тысячи сборщиков Lada и не только лишились работы
Фото: Facebook.com/aziaavto
По данным Tengrinews.kz, группа компаний «БИПЭК АВТО - АЗИЯ АВТО» увольняет почти 2 000 своих сотрудников с 10 марта. Причиной послужило нарушение условий промсборки и судебная тяжба, связанная с неисполнением обязательств по запуску нового завода.

Закрытие крупного сборочного предприятия стало результатом удовлетворения иска Министерства индустрии и инфраструктурного развития к автосборочному заводу «Азия Авто». Завод должен вернуть государству примерно 31 млрд рублей за невыполнение обязательств по промсборке, в частности, за незапуск завода полного цикла (стройка заморожена).

С большой вероятностью, история «Азия Авто» на этом полностью завершится. Компания обязана не только выплатить неподъёмную сумму долга, но и оплатить свыше 5 млрд госпошлины. Сборку моделей Lada в Казахстане могут перенести на завод «Сарыаркаавтопром» в Костанае, ныне выпускающий легковые автомобили марок JAC и Chevrolet, а также лёгкие грузовики Labo.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборочное предприятие компании «Азия Авто» объявило об увольнении 2 000 сотрудников. Эти люди занимались сборкой российских Лад и автомобилей других марок для...
 
Новости дня
Новости разные
 
Цифра дня. Сколько расследуется уголовных дел «экстремистской направленности»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by