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Тысячи сборщиков Lada и не только лишились работы
Источник материала: UDF
Фото: Facebook.com/aziaavto
Закрытие крупного сборочного предприятия стало результатом удовлетворения иска Министерства индустрии и инфраструктурного развития к автосборочному заводу «Азия Авто». Завод должен вернуть государству примерно 31 млрд рублей за невыполнение обязательств по промсборке, в частности, за незапуск завода полного цикла (стройка заморожена).
С большой вероятностью, история «Азия Авто» на этом полностью завершится. Компания обязана не только выплатить неподъёмную сумму долга, но и оплатить свыше 5 млрд госпошлины. Сборку моделей Lada в Казахстане могут перенести на завод «Сарыаркаавтопром» в Костанае, ныне выпускающий легковые автомобили марок JAC и Chevrolet, а также лёгкие грузовики Labo.
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