NASA показало панораму с марсохода Perseverance

Источник материала: Onliner

Агентство NASA опубликовало 360-градусную панораму с марсохода Perseverance, который недавно прибыл на Красную планету. Она снята с помощью пары камер Mastcam-Z и состоит из 142 отдельных снимков, полученных на третий сол с момента приземления исследовательского аппарата.

Камеры расположены на высоте примерно двух метров над уровнем грунта в 24,1 см друг от друга. Поэтому они способны снимать стереоизображение, а качество цветных снимков сравнимо с потребительскими HD-камерами, отмечается на сайте NASA.





Полноразмерный jpeg можно загрузить по ссылке (50 мегабайт), а вот оригинальный файл (610 мегабайт).

С помощью камеры можно рассматривать мелкие объекты размером от 3 до 5 мм в непосредственной близости от марсохода, а также объекты габаритами 2—3 метра на удалении к горизонту.