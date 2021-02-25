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NASA показало панораму с марсохода Perseverance

25.02.2021 09:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Агентство NASA опубликовало 360-градусную панораму с марсохода Perseverance, который недавно прибыл на Красную планету. Она снята с помощью пары камер Mastcam-Z и состоит из 142 отдельных снимков, полученных на третий сол с момента приземления исследовательского аппарата.

Камеры расположены на высоте примерно двух метров над уровнем грунта в 24,1 см друг от друга. Поэтому они способны снимать стереоизображение, а качество цветных снимков сравнимо с потребительскими HD-камерами, отмечается на сайте NASA.

NASA показало панораму с марсохода Perseverance

Полноразмерный jpeg можно загрузить по ссылке (50 мегабайт), а вот оригинальный файл (610 мегабайт).

С помощью камеры можно рассматривать мелкие объекты размером от 3 до 5 мм в непосредственной близости от марсохода, а также объекты габаритами 2—3 метра на удалении к горизонту.

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Агентство NASA опубликовало 360-градусную панораму с марсохода Perseverance, который недавно прибыл на Красную планету. Она снята с помощью пары камер Mastcam-Z и состоит из 142...
 
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