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NASA показало панораму с марсохода Perseverance
Источник материала: Onliner
Агентство NASA опубликовало 360-градусную панораму с марсохода Perseverance, который недавно прибыл на Красную планету. Она снята с помощью пары камер Mastcam-Z и состоит из 142 отдельных снимков, полученных на третий сол с момента приземления исследовательского аппарата.
Камеры расположены на высоте примерно двух метров над уровнем грунта в 24,1 см друг от друга. Поэтому они способны снимать стереоизображение, а качество цветных снимков сравнимо с потребительскими HD-камерами,
Полноразмерный jpeg можно загрузить
С помощью камеры можно рассматривать мелкие объекты размером от 3 до 5 мм в непосредственной близости от марсохода, а также объекты габаритами 2—3 метра на удалении к горизонту.
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