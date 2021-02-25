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Беларусь и Казахстан обсудили перспективы сотрудничества в сельском хозяйстве
Источник материала: ОНТ
Белорусско-казахстанские отношения и новые проекты в аграрном секторе обсудили министры сельского хозяйства двух стран.
Говорили, прежде всего, о наращивании товарооборота. Казахстан – перспективный рынок. В 2021 году Беларусь намерена активно увеличивать экспорт в эту страну, в планах прирост 6%. На переговорах определили и другие направления сотрудничества. В частности – в растениеводстве и животноводстве, а также совместном производстве ветпрепаратов.
Учитывая взаимный интерес, стороны также обсудили сотрудничество в подготовке и переподготовке кадров.
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Белорусско-казахстанские отношения и новые проекты в аграрном секторе обсудили министры сельского хозяйства двух стран. Говорили, прежде всего, о наращивании...
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