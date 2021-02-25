|
Первые перелётные птицы вернулись в Беларусь
Источник материала: ОНТ
Курс на весну! Первые перелётные птицы вернулись в Беларусь.
Пернатых «мигрантов» заметили на юге и западе страны. Речь о серых гусях, чибисах и даже о жаворонках. Как отмечают орнитологи, это возвращение на три недели позже обычного срока. Причина опозданий – непривычно холодная зима в этом году. Безусловно, с приходом тепла разнообразие перелётных птиц будет только увеличиваться.
По предварительным прогнозам, к концу этой недели в Беларуси установится мартовская погода.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Курс на весну! Первые перелётные птицы вернулись в Беларусь. Пернатых «мигрантов» заметили на юге и западе страны. Речь о серых гусях, чибисах и даже о жаворонках....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)