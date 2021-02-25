Источник материала: ОНТ

Курс на весну! Первые перелётные птицы вернулись в Беларусь.

Пернатых «мигрантов» заметили на юге и западе страны. Речь о серых гусях, чибисах и даже о жаворонках. Как отмечают орнитологи, это возвращение на три недели позже обычного срока. Причина опозданий – непривычно холодная зима в этом году. Безусловно, с приходом тепла разнообразие перелётных птиц будет только увеличиваться.

По предварительным прогнозам, к концу этой недели в Беларуси установится мартовская погода.

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