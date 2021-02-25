Джо Байден отменил указ Трампа, запрещающий въезд иностранцев на территорию США

Источник материала: ОНТ

Президент Байден отменил указ Дональда Трампа, согласно которому иностранным гражданам, угрожающим американскому рынку труда в период пандемии COVID-19, запрещён въезд на территорию США, информирует РБК.

Джо Байден аннулировал указ своего предшественника, отметив, что он не защищает интересы США и препятствует членам семей американских граждан и законных постоянных жителей воссоединиться со своими семьями.

«Это также вредит отраслям экономики США, в которых работают специалисты со всего мира. И это вредит людям, которые получили иммиграционные визы в рамках ежегодной лотереи», – заявил Джо Байден.

Ранее 46 президент США отменил ещё несколько указов, принятых Дональдом Трампом. В частности, было разрешено воссоединение детей и родителей, которые нелегально пересекли границу с Мексикой.19 февраля США вернулись в Парижское соглашение по климату, а несколькими днями позже Госдепартамент объявил о возврате в Совет по правам человека при ООН, откуда бывший президент США вывел страну три года назад.

Фото: eurosport.ru

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