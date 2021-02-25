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Национальные авиалинии Чехии уволят всех сотрудников
Источник материала: ОНТ
А Чехия подсчитывает экономический ущерб от пандемии и локдаунов. Местные авиалинии планируют уволить всех сотрудников.
Заявление о массовом сокращении работников подтвердили и в профсоюзе авиационных экипажей. Перевозчик зафиксировал убыток около 58 млн евро. Пока действует защитный мораторий на возбуждение дел о банкротстве, но его срок истекает в конце февраля. В начале года компания обратилась к государству за помощью, но получила отказ. Сообщается также, что финансовые потери могут затронуть клиентов, которые купили билеты и еще не использовали их.
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А Чехия подсчитывает экономический ущерб от пандемии и локдаунов. Местные авиалинии планируют уволить всех сотрудников. Заявление о массовом сокращении...
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