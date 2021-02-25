Акция радикалов прошли в Киеве: итоги и будет ли продолжение?

Источник материала: ОНТ

Официальному Киеву брошен вызов. Украинские националисты анонсировали на субботу масштабный митинг и пообещали, что у президентских окон «будет вся Украина».

Пока же подсчитывают ущерб от действий радикалов, которые в ночь на среду попытались фактически штурмовать офис президента Зеленского. Митинг в поддержку одесского националиста Сергея Стерненко, приговоренного к семи годам тюрьмы за похищение человека, превратился в силовое противостояние: в полицейских бросали файеры, петарды и брусчатку. Силовики пытались сдержать агрессивную толпу с помощью слезоточивого газа.

По предварительным данным пострадали десятки человек, среди которых около 30 полицейских.

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